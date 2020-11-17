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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 3576

Обращение к Токаеву и Трумову! Общественники Мангистау против строительства отеля в урочище Бозжыра

Общественные деятели опубликовали открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву и Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус «Государственный памятник природы» местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан.

Фото из доступных источников
Активисты, куда вошли писатели, общественные деятели и экологи, написали письмо на имя президента страны Касым-Жомарта Токаева и главы региона Серикбая Трумова.

Авторы обращения указали на то, что Бозжыра – это уникальный живой организм, хотя на первый взгляд он похож на пустынную степь.

- Конечно, мы благодарны гражданину Турции Феттаху Таминдже, владельцу сети отелей мирового бренда RIXOS, за строительство нового отеля на побережье Каспийского моря. Однако никто не имеет права разрушать природу региона, подрывать уверенность и энтузиазм местных жителей в отношении будущего. Поэтому мы приглашаем господина Тамингджи вести бизнес в соответствии с экологическими нормами мировой цивилизации и законодательными требованиями нашей страны, регулирующими эту сферу, - говорится в письме.

Общественные деятели выдвинули свои требования к властям региона:

1. В целях предотвращения антропогенного неблагоприятного воздействия ущелье Бозжыра и другие природные объекты с высоким туристическим потенциалом на Мангистауском полуострове, такие как Жылыган, Тамшалы и другие места с уникальными природными особенностями, должны иметь статус «Государственного памятника природы» местного значения. В установленных зонах ограниченного доступа должен быть установлен резервный режим;

2. Внедрение проекта Safari Hotel с обеспечением исключения факторов, которые могут повлиять на ущелье Бозжыры, его характер, территорию памятника природы не только механическим, но и транспортным сообщением, воздушными путями;

3. Выделить участок земли, необходимый для проекта, под смотровую и развлекательную зону и уменьшить её до четырёх гектаров! Территориальные ограничения позволят осуществлять мониторинг, поддерживать порядок, ограничивать размер ущерба окружающей среде, принимать меры безопасности во время полевого туризма и предотвращать торговлю землёй;

4. Должно быть согласовано лицо, ответственное за систему вывоза, уборки, дезинфекции, транспортировки мусора с территории Бозжыры;

5. В дальнейшем любые новые объекты в регионе не должны располагаться вблизи природных памятников, таких как Бозжыра. Напротив, чтобы придать новый импульс развитию поселений в регионе, положительно повлиять на социальную ситуацию, эти новые объекты должны быть расположены в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек, Бостан;

6. Проект должен выполняться в соответствии с международными экологическими нормами, соглашениями и требованиями Закона Республики Казахстан, регулирующего природопользование, экологию, туризм, предпринимательство, архитектуру и строительство и т.д.;

7. Согласно проекту Safari Hotel, местная исполнительная власть должна избавиться от позиции лоббиста и перейти на позицию государственного органа, выполняющего функции объективного направления;

8. Обязательное предварительное публичное объявление о проектах, которые будут реализованы на территории региона. Слушания должны быть открыты для всех общественных организаций, чтобы население могло высказать свою точку зрения.

Полный текст обращения опубликован в Facebook.

Ранее фотограф-пейзажист National Geographic Qazaqstan Константин Киквидзе на своей странице в инстаграм выразил своё недовольство по поводу строительства отеля Rixos в урочище Бозжыра.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.

Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.

Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.



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Комментарии ( 5 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 14:57
Цитата: Наги_Актау
мусороперерабатыающий завод, нефтеперабатывающий завод, газоперабатываюший завод, завод по производству изделий из нефтепродуктов.

Хочешь задыхаться от всего этого? В Атырау можешь переехать и наслаждаться. Нефтяной век заканчивается, никакой инвестор не вложиться в такие проекты. Разве что Китай с нарушениями экологический норм.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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  • Pinochet
  • Zhenis72
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 tolk (Посетители) Сегодня, 12:21
Складывается ощущение ,что под красивой обёрткой хотят протолкнуть пункт 3 и 4 в придачу.
На Сауре засрали всё своей смотровой площадкой,изуродовали природу ржавыми беседками.
 
-3
  • Мужик
  • fitter
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NonameNo (Посетители) Сегодня, 12:13
Я например не против строительства, общественные деятели что то у меня не спрашивали мнения bazar
Вообще я бы хотел по дороге в разные города мотели, отели разные с заправкой. Забегаловки недорогие, как в США сделайте всё красиво.
Общественники если вам не нравится развитие в целом, идити в юрты и живите в степи.
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 12:09
Дайте инвесторам построить мусороперерабатыающий завод, нефтеперабатывающий завод, газоперабатываюший завод, завод по производству изделий из нефтепродуктов. От строительства никчёмных музеев, дворцов дружбы народов, стелл, памятников, и всякого рода сомнительных гостиниц в степи где нет ни канализации ни воды ничего нет никакого толку для роста экономики региона.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:39
кто еще не хайпанул на этой теме?
раньше где вы все были когда на каждом углу все заср*то и свалка куда ни глянь?
 
 

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