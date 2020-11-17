Обращение к Токаеву и Трумову! Общественники Мангистау против строительства отеля в урочище Бозжыра

Фото из доступных источников
Активисты, куда вошли писатели, общественные деятели и экологи, написали письмо на имя президента страны Касым-Жомарта Токаева и главы региона Серикбая Трумова.
Авторы обращения указали на то, что Бозжыра – это уникальный живой организм, хотя на первый взгляд он похож на пустынную степь.
- Конечно, мы благодарны гражданину Турции Феттаху Таминдже, владельцу сети отелей мирового бренда RIXOS, за строительство нового отеля на побережье Каспийского моря. Однако никто не имеет права разрушать природу региона, подрывать уверенность и энтузиазм местных жителей в отношении будущего. Поэтому мы приглашаем господина Тамингджи вести бизнес в соответствии с экологическими нормами мировой цивилизации и законодательными требованиями нашей страны, регулирующими эту сферу, - говорится в письме.
Общественные деятели выдвинули свои требования к властям региона:
1. В целях предотвращения антропогенного неблагоприятного воздействия ущелье Бозжыра и другие природные объекты с высоким туристическим потенциалом на Мангистауском полуострове, такие как Жылыган, Тамшалы и другие места с уникальными природными особенностями, должны иметь статус «Государственного памятника природы» местного значения. В установленных зонах ограниченного доступа должен быть установлен резервный режим;
2. Внедрение проекта Safari Hotel с обеспечением исключения факторов, которые могут повлиять на ущелье Бозжыры, его характер, территорию памятника природы не только механическим, но и транспортным сообщением, воздушными путями;
3. Выделить участок земли, необходимый для проекта, под смотровую и развлекательную зону и уменьшить её до четырёх гектаров! Территориальные ограничения позволят осуществлять мониторинг, поддерживать порядок, ограничивать размер ущерба окружающей среде, принимать меры безопасности во время полевого туризма и предотвращать торговлю землёй;
4. Должно быть согласовано лицо, ответственное за систему вывоза, уборки, дезинфекции, транспортировки мусора с территории Бозжыры;
5. В дальнейшем любые новые объекты в регионе не должны располагаться вблизи природных памятников, таких как Бозжыра. Напротив, чтобы придать новый импульс развитию поселений в регионе, положительно повлиять на социальную ситуацию, эти новые объекты должны быть расположены в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек, Бостан;
6. Проект должен выполняться в соответствии с международными экологическими нормами, соглашениями и требованиями Закона Республики Казахстан, регулирующего природопользование, экологию, туризм, предпринимательство, архитектуру и строительство и т.д.;
7. Согласно проекту Safari Hotel, местная исполнительная власть должна избавиться от позиции лоббиста и перейти на позицию государственного органа, выполняющего функции объективного направления;
8. Обязательное предварительное публичное объявление о проектах, которые будут реализованы на территории региона. Слушания должны быть открыты для всех общественных организаций, чтобы население могло высказать свою точку зрения.
Полный текст обращения опубликован в Facebook.
Ранее фотограф-пейзажист National Geographic Qazaqstan Константин Киквидзе на своей странице в инстаграм выразил своё недовольство по поводу строительства отеля Rixos в урочище Бозжыра.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.
Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.
Авторы обращения указали на то, что Бозжыра – это уникальный живой организм, хотя на первый взгляд он похож на пустынную степь.
- Конечно, мы благодарны гражданину Турции Феттаху Таминдже, владельцу сети отелей мирового бренда RIXOS, за строительство нового отеля на побережье Каспийского моря. Однако никто не имеет права разрушать природу региона, подрывать уверенность и энтузиазм местных жителей в отношении будущего. Поэтому мы приглашаем господина Тамингджи вести бизнес в соответствии с экологическими нормами мировой цивилизации и законодательными требованиями нашей страны, регулирующими эту сферу, - говорится в письме.
Общественные деятели выдвинули свои требования к властям региона:
1. В целях предотвращения антропогенного неблагоприятного воздействия ущелье Бозжыра и другие природные объекты с высоким туристическим потенциалом на Мангистауском полуострове, такие как Жылыган, Тамшалы и другие места с уникальными природными особенностями, должны иметь статус «Государственного памятника природы» местного значения. В установленных зонах ограниченного доступа должен быть установлен резервный режим;
2. Внедрение проекта Safari Hotel с обеспечением исключения факторов, которые могут повлиять на ущелье Бозжыры, его характер, территорию памятника природы не только механическим, но и транспортным сообщением, воздушными путями;
3. Выделить участок земли, необходимый для проекта, под смотровую и развлекательную зону и уменьшить её до четырёх гектаров! Территориальные ограничения позволят осуществлять мониторинг, поддерживать порядок, ограничивать размер ущерба окружающей среде, принимать меры безопасности во время полевого туризма и предотвращать торговлю землёй;
4. Должно быть согласовано лицо, ответственное за систему вывоза, уборки, дезинфекции, транспортировки мусора с территории Бозжыры;
5. В дальнейшем любые новые объекты в регионе не должны располагаться вблизи природных памятников, таких как Бозжыра. Напротив, чтобы придать новый импульс развитию поселений в регионе, положительно повлиять на социальную ситуацию, эти новые объекты должны быть расположены в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек, Бостан;
6. Проект должен выполняться в соответствии с международными экологическими нормами, соглашениями и требованиями Закона Республики Казахстан, регулирующего природопользование, экологию, туризм, предпринимательство, архитектуру и строительство и т.д.;
7. Согласно проекту Safari Hotel, местная исполнительная власть должна избавиться от позиции лоббиста и перейти на позицию государственного органа, выполняющего функции объективного направления;
8. Обязательное предварительное публичное объявление о проектах, которые будут реализованы на территории региона. Слушания должны быть открыты для всех общественных организаций, чтобы население могло высказать свою точку зрения.
Полный текст обращения опубликован в Facebook.
Ранее фотограф-пейзажист National Geographic Qazaqstan Константин Киквидзе на своей странице в инстаграм выразил своё недовольство по поводу строительства отеля Rixos в урочище Бозжыра.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.
Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.