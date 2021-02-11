Появились подробности о похищенном священном фаллосе из некрополя в Мангистау

- В результате исследования на учёт принят 1661 памятник. Среди них огромное количество уникальных форм архитектуры, такие как: «койтас», архаичные оградки, ящики-саркофаги, стелы-ферты, грубо обработанные каменные плиты - стелы, стилизованные надгробия, а также саганатамы, купольные мавзолеи, кулпытасы, кулпытасы с койтасами, ступенчатые надгробия типа уштасов и бестасов, - рассказал Марат Утесинов.

- Предполагаем, что похитить священный камень могла какая-нибудь секта или, возможно, её украли в лечебных целях, - сказал директор Мангистауского государственного историко-культурного заповедника.





- Фаллический культ характерен для всей Евразии, можно сказать, известен всему миру. Поэтому говорить, что это не памятник историко-культурного наследия – ошибка. Это, наоборот, один из элементов, являющийся доказательством принадлежности этой территории к гуннской, а потом и к тюркской мифологии, - подытожил Марат Утесинов.