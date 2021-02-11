Появились подробности о похищенном священном фаллосе из некрополя в Мангистау

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Подземная мечеть и некрополь Шопан ата, по словам Марата Утесинова, состоят в государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения.
Некрополь Шопан ата является самым большим по площади и количеству видимых памятников. В настоящий момент их более двух тысяч. Здесь можно встретить все типы мемориально-культовых памятников, которые характерны для западного региона Казахстана.
Впервые его исследовала в 1951-1952 годах архитектурная экспедиция под руководством Малбагара Мендикулова. Позже в 1977-1978 годах некрополь посетила экспедиция, организованная Министерством культуры КазССР. В 1982 году сюда прибыла экспедиция под руководством Серика Ажигали, которая была организована Обществом по охране памятников. Постановлением Совета министров Казахской ССР от 26 января 1982 года некрополь и мечеть Шопан ата были приняты под государственную охрану.
Из-за политических соображений советского периода символ фаллического культа не был взят на учёт специалистами, то есть камень не был задокументирован, и на него не составлялась учётная документация.
С 1990-х годов пользователем памятника истории и культуры «Подземная мечеть Шопан ата и некрополь» является общественный фонд «Шопан ата». Согласно охранному обязательству данная организация отвечает за сохранность ансамбля и комплекса.
Необычный предмет поклонения предков, по словам Марата Утесинова, пропал ещё в апреле прошлого года. Шыракшы (смотритель) некрополя Шопан ата обратился по данному факту с заявлением в полицию. В данное время проводится поиск камня и ведутся следственные мероприятия.
Напомним, священный фаллос исчез из некрополя в Мангистау.
Некрополь Шопан ата является самым большим по площади и количеству видимых памятников. В настоящий момент их более двух тысяч. Здесь можно встретить все типы мемориально-культовых памятников, которые характерны для западного региона Казахстана.
Впервые его исследовала в 1951-1952 годах архитектурная экспедиция под руководством Малбагара Мендикулова. Позже в 1977-1978 годах некрополь посетила экспедиция, организованная Министерством культуры КазССР. В 1982 году сюда прибыла экспедиция под руководством Серика Ажигали, которая была организована Обществом по охране памятников. Постановлением Совета министров Казахской ССР от 26 января 1982 года некрополь и мечеть Шопан ата были приняты под государственную охрану.
- В результате исследования на учёт принят 1661 памятник. Среди них огромное количество уникальных форм архитектуры, такие как: «койтас», архаичные оградки, ящики-саркофаги, стелы-ферты, грубо обработанные каменные плиты - стелы, стилизованные надгробия, а также саганатамы, купольные мавзолеи, кулпытасы, кулпытасы с койтасами, ступенчатые надгробия типа уштасов и бестасов, - рассказал Марат Утесинов.
Из-за политических соображений советского периода символ фаллического культа не был взят на учёт специалистами, то есть камень не был задокументирован, и на него не составлялась учётная документация.
С 1990-х годов пользователем памятника истории и культуры «Подземная мечеть Шопан ата и некрополь» является общественный фонд «Шопан ата». Согласно охранному обязательству данная организация отвечает за сохранность ансамбля и комплекса.
Необычный предмет поклонения предков, по словам Марата Утесинова, пропал ещё в апреле прошлого года. Шыракшы (смотритель) некрополя Шопан ата обратился по данному факту с заявлением в полицию. В данное время проводится поиск камня и ведутся следственные мероприятия.
- Предполагаем, что похитить священный камень могла какая-нибудь секта или, возможно, её украли в лечебных целях, - сказал директор Мангистауского государственного историко-культурного заповедника.Символ фаллического культа, как подчеркнул Марат Утесинов, использовался для вымаливания потомства.
- Фаллический культ характерен для всей Евразии, можно сказать, известен всему миру. Поэтому говорить, что это не памятник историко-культурного наследия – ошибка. Это, наоборот, один из элементов, являющийся доказательством принадлежности этой территории к гуннской, а потом и к тюркской мифологии, - подытожил Марат Утесинов.
Напомним, священный фаллос исчез из некрополя в Мангистау.