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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:41

Просмотров: 6907

Появились подробности о похищенном священном фаллосе из некрополя в Мангистау

О священном шуметеке (мужской половой орган) в мечети Шопан ата и его пропаже рассказал Марат Утесинов, директор Мангистауского государственного историко-культурного заповедника.

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Подземная мечеть и некрополь Шопан ата, по словам Марата Утесинова, состоят в государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения.

Некрополь Шопан ата является самым большим по площади и количеству видимых памятников. В настоящий момент их более двух тысяч. Здесь можно встретить все типы мемориально-культовых памятников, которые характерны для западного региона Казахстана.

Впервые его исследовала в 1951-1952 годах архитектурная экспедиция под руководством Малбагара Мендикулова. Позже в 1977-1978 годах некрополь посетила экспедиция, организованная Министерством культуры КазССР. В 1982 году сюда прибыла экспедиция под руководством Серика Ажигали, которая была организована Обществом по охране памятников. Постановлением Совета министров Казахской ССР от 26 января 1982 года некрополь и мечеть Шопан ата были приняты под государственную охрану.

- В результате исследования на учёт принят 1661 памятник. Среди них огромное количество уникальных форм архитектуры, такие как: «койтас», архаичные оградки, ящики-саркофаги, стелы-ферты, грубо обработанные каменные плиты - стелы, стилизованные надгробия, а также саганатамы, купольные мавзолеи, кулпытасы, кулпытасы с койтасами, ступенчатые надгробия типа уштасов и бестасов, - рассказал Марат Утесинов.


Из-за политических соображений советского периода символ фаллического культа не был взят на учёт специалистами, то есть камень не был задокументирован, и на него не составлялась учётная документация.

С 1990-х годов пользователем памятника истории и культуры «Подземная мечеть Шопан ата и некрополь» является общественный фонд «Шопан ата». Согласно охранному обязательству данная организация отвечает за сохранность ансамбля и комплекса.

Необычный предмет поклонения предков, по словам Марата Утесинова, пропал ещё в апреле прошлого года. Шыракшы (смотритель) некрополя Шопан ата обратился по данному факту с заявлением в полицию. В данное время проводится поиск камня и ведутся следственные мероприятия.

- Предполагаем, что похитить священный камень могла какая-нибудь секта или, возможно, её украли в лечебных целях, - сказал директор Мангистауского государственного историко-культурного заповедника.

Символ фаллического культа, как подчеркнул Марат Утесинов, использовался для вымаливания потомства.

- Фаллический культ характерен для всей Евразии, можно сказать, известен всему миру. Поэтому говорить, что это не памятник историко-культурного наследия – ошибка. Это, наоборот, один из элементов, являющийся доказательством принадлежности этой территории к гуннской, а потом и к тюркской мифологии, - подытожил Марат Утесинов.


Напомним, священный фаллос исчез из некрополя в Мангистау.






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Комментарии ( 4 )

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  • Сухов.
  • rastolkuy
 Жанар (Посетители) Вчера, 22:19
Комментарий удален за нарушение правил

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
-1
  • rastolkuy
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • fitter
  • Жанар
 Фактор и Я (Посетители) Вчера, 19:52
Сейчас по ходу стоит во дворе частного дома у какой нибудь местной шарлатанки-знахарки типа убирает все половые болезни и очищает магические чакры...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • rastolkuy
 kaireke (Посетители) Вчера, 19:29
Пусть отсохнет орган у того человека, который украл этот камень!
 
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  • илидия
  • Сергей Владимиров
  • ЁмоЁ
  • leo529
  • Budweiser
  • fitter
  • rastolkuy
 Космос (Посетители) Вчера, 18:03
Ну ладно, при советской власти этот шумитек на учёт не поставили, не до него было, город строили. А вы почему за 30 лет его не зарегистрировали, был не нужен? А тут народ проснулся, на почве культа "потянулся к прекрасному" и возник спрос на этот камушек. Спрос поднимает цену и кто-то из круга доступа его "приватизировал". Поищите среди своих работников, в первую очередь. ;)
 
 

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