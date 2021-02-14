Уроженка Актау организовала митинг в защиту Бозжыры в Париже

- Мы не против развития туризма, как нас пытаются выставить некоторые люди. Мы за развитие туризма, но это должно быть с соблюдением экологических норм. Там ведь краснокнижные животные и растения, уникальные виды. Их нельзя портить. Республиканские экологи говорят, что нельзя строить отель, как минимум, в радиусе 20 километров, - говорит Дана Муса.

- Мне в этом месте понравилась его природная дикость. И если я еду в подобные места, то ищу что-то другое, нежели SPA-отель. Поэтому я пришел сегодня в поддержку Бозжыры, потому что знаю его. Мне повезло, я там был. Считаю это привилегией, потому что многим казахстанцам не довелось там побывать, - сказал Жорди Лагут.

Акция в защиту природной достопримечательности - урочища Бозжыра прошла 13 февраля в Париже.К движению против строительства отеля на территории заповедника присоединились живущие во Франции соотечественники и их единомышленники.Французский фотограф Жорди Лагут, которому удалось побывать на Бозжыре в 2019 году, также высказал своё несогласие со строительством гостиницы.