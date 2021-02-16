Триумфальную арку планируют установить в Актау

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на кадрах видно, что на кольцевом участке дороги между 19 и 20 микрорайонами ведутся строительные работы.
В акимате Актау сообщили, что на этом месте появится триумфальная арка.
- В связи со знаменательной датой - 30-летием Независимости страны - между 19 и 20 микрорайонами планируется установить триумфальную арку. Постамент будет украшен казахским национальным орнаментом, который полностью отражает менталитет и бытность казахского народа. Объект будет возведён исключительно за счет спонсорских средств, - сообщили в городском акимате.
Предоставить эскиз архитектурного объекта в городской администрации отказались, сославшись на несогласие спонсоров афишировать недостроенный объект.
Срок сдачи объекта в акимате назвать не смогли.
Напомним, в июне 2018 года в Актау появилась необычная архитектурная композиция в виде трёх кувшинов. Её вид вызвал недоумение у жителей города. В городском акимате тогда не смогли предоставить информацию о том, кто занимается установкой, за чей счёт, сколько стоит это сооружение и какая организация будет в дальнейшем обслуживать этот объект.
Позже архитектурную композицию украсили однолетними цветами. Для украшения композиции потребовалось более 20 тысяч цветов.
В этом году «Цветочный водопад»демонтировали и устанавливили на кольцевой дороге в 22 микрорайоне Актау.
В акимате Актау сообщили, что на этом месте появится триумфальная арка.
- В связи со знаменательной датой - 30-летием Независимости страны - между 19 и 20 микрорайонами планируется установить триумфальную арку. Постамент будет украшен казахским национальным орнаментом, который полностью отражает менталитет и бытность казахского народа. Объект будет возведён исключительно за счет спонсорских средств, - сообщили в городском акимате.
Предоставить эскиз архитектурного объекта в городской администрации отказались, сославшись на несогласие спонсоров афишировать недостроенный объект.
Срок сдачи объекта в акимате назвать не смогли.
Напомним, в июне 2018 года в Актау появилась необычная архитектурная композиция в виде трёх кувшинов. Её вид вызвал недоумение у жителей города. В городском акимате тогда не смогли предоставить информацию о том, кто занимается установкой, за чей счёт, сколько стоит это сооружение и какая организация будет в дальнейшем обслуживать этот объект.
Позже архитектурную композицию украсили однолетними цветами. Для украшения композиции потребовалось более 20 тысяч цветов.
В этом году «Цветочный водопад»демонтировали и устанавливили на кольцевой дороге в 22 микрорайоне Актау.