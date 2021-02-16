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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 3842

Триумфальную арку планируют установить в Актау

Новый архитектурный объект установят на кольцевом участке дороги между 19 и 20 микрорайонами. Об этом сообщили в акимате Актау.

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на кадрах видно, что на кольцевом участке дороги между 19 и 20 микрорайонами ведутся строительные работы.



В акимате Актау сообщили, что на этом месте появится триумфальная арка.

- В связи со знаменательной датой - 30-летием Независимости страны - между 19 и 20 микрорайонами планируется установить триумфальную арку. Постамент будет украшен казахским национальным орнаментом, который полностью отражает менталитет и бытность казахского народа. Объект будет возведён исключительно за счет спонсорских средств, - сообщили в городском акимате.

Предоставить эскиз архитектурного объекта в городской администрации отказались, сославшись на несогласие спонсоров афишировать недостроенный объект.

Срок сдачи объекта в акимате назвать не смогли.

Напомним, в июне 2018 года в Актау появилась необычная архитектурная композиция в виде трёх кувшинов. Её вид вызвал недоумение у жителей города. В городском акимате тогда не смогли предоставить информацию о том, кто занимается установкой, за чей счёт, сколько стоит это сооружение и какая организация будет в дальнейшем обслуживать этот объект.

Позже архитектурную композицию украсили однолетними цветами. Для украшения композиции потребовалось более 20 тысяч цветов.

В этом году «Цветочный водопад»демонтировали и устанавливили на кольцевой дороге в 22 микрорайоне Актау.



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Комментарии ( 16 )

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M_lena (Посетители) Сегодня, 15:23
Ну правильно, кувшины убрали, теперь и арку можно поставить, нужно же нашим чинушам на чем то зарабатывать.
 
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  • ЁмоЁ
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  • Aktauskii
  • zhanino
 Expert (Посетители) Сегодня, 14:42
non_alcoholic, за 30 лет мы одержали победы над всем, что осталось от Союза : над промышленностью и сельским хозяйством, над образованием и здравоохранением, над честностью, культурой и порядочностью, над социальной защищенностью и увереностью в завтрашнем дне... побед не счесть. Арка должна быть солидной... Слава Елбасы！
 
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  • Космос
  • Aktauskii
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:35
Цитата: ЁмоЁ
арка в честь начала развала экономики, предприятий в стране...

Арка в честь обретения независимости-это замечательно!!!
Мы шли к независимости через бурю и тернии, она далась нам великим трудом.Независимость дала нам всё. Независимость-это самое дорогое наше завоевание...и к сожалению единственное, на остальное просто сил не хватило

Жить нужно непременно хорошо
 
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kaireke (Посетители) Сегодня, 14:11
Триумфальная арка в честь страны должна стоять на самом высоком месте, а не у черта в попе! Там самое низкое место, каждый раз после дождя вокруг скапливается грязная вода... Самое лучшее место было бы в центре около БЦ Звезда Актау
 
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  • Ingul
  • Кая Снегова
  • Expert
  • ЁмоЁ
  • Космос
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 motor (Посетители) Сегодня, 13:46
Уважаемые спонсоры, Акимы всех мастей! Казахи говорят-"Ел болам десен, бесигинди тузе!", в переводе звучит как "Хочешь состояться как народ или нация , почини колыбель!" имеется ввиду колыбель своего ребенка. Это значит в первую очередь надо думать о детей, им нужен просто колыбель, а не памятник колыбель из дорогого мрамора!!! Посмотрите, объездите детские площадки во дворах, выделите деньги для ремонта и благоустройства дворов. Детям нужны доступные кружки, нужны дворцы наподобие "Юнный техник" и т.д. Займитесь нормальным озеленением города, выделите больше участков для парков особенно в новых микрорайонах.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:34
Цитата: Ingul
особенно дети?

да в городе для детей вообще нихрена ничего нет, некуда пойти от слова совсем.
я имею ввиду с маленьким ребенком чтобы поиграть
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:29
А кого или что мы победили? Здравый смысл?
 
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 Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 12:14
"Триумфа́льная а́рка — архитектурный памятник, представляющий собой большую торжественно оформленную арку. Триумфальные арки устраиваются при входе в города, в конце улиц, на мостах, на больших дорогах в честь победителей или в память важных событий."
А кого мы победили? Может коррупцию? Или в честь почти стократного(немного осталось) обесценивания тенге? 30 лет независимости - это временная "отметка", а не достижение...
 
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 pizzika (Посетители) Сегодня, 12:10
Больше похоже на триумф над бюджетом или здравым смыслом
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 12:00
Постамент будет украшен казахским национальным орнаментом, который полностью отражает менталитет и бытность казахского народа.
nevizhu Постамент надо украсить фамилиями взяточников,коррупционеров,а так же цифрами засохших деревьев,сколько денег было потрачено впустую вникуда за 30 лет независимости kill
 
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