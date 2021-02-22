Тамада со скандального мероприятия на паркинге рассказал о появлении видеоролика в Сети

Скрин видео
Сауиржан Дуйсенов рассказал, что впервые проводил праздничное мероприятие в подобных условиях.
- Меня попросили провести беташар, так так квартира организаторов не вместила бы такого количества гостей. На самом деле людей было 30-40 человек. Перед началом мероприятия знакомый попросил сказать что-нибудь на камеру, ну, я стал импровизировать, а уже через 10 минут мне прислали видео с моим участием. Оказалось, что тот, кто меня снимал, отправил видео своим друзьям. Так оно и стало вирусным. Организаторы, правда, меня спросили, зачем я это сделал, но я объяснил, что снимал и распространял его не я, -рассказал Сауиржан Дуйсенов, тамада.
Между тем, за организацию торжества с массовым скоплением людей организатор праздничного мероприятия на парковке в жилом комплексе «Сабыр» заплатит 87 510 тенге.
Штраф заплатит и владелец паркинга. По информации управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау, ему придётся выплатить 670 910 тенге.
Напомним, свадебное застолье провели в одном из жилых комплексов Актау.
- Меня попросили провести беташар, так так квартира организаторов не вместила бы такого количества гостей. На самом деле людей было 30-40 человек. Перед началом мероприятия знакомый попросил сказать что-нибудь на камеру, ну, я стал импровизировать, а уже через 10 минут мне прислали видео с моим участием. Оказалось, что тот, кто меня снимал, отправил видео своим друзьям. Так оно и стало вирусным. Организаторы, правда, меня спросили, зачем я это сделал, но я объяснил, что снимал и распространял его не я, -рассказал Сауиржан Дуйсенов, тамада.
Между тем, за организацию торжества с массовым скоплением людей организатор праздничного мероприятия на парковке в жилом комплексе «Сабыр» заплатит 87 510 тенге.
Штраф заплатит и владелец паркинга. По информации управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау, ему придётся выплатить 670 910 тенге.
Напомним, свадебное застолье провели в одном из жилых комплексов Актау.