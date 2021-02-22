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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 1561

Тамада со скандального мероприятия на паркинге рассказал о появлении видеоролика в Сети

Ведущий праздничного мероприятия, которое было организовано на подземном паркинге, рассказал, что не предвидел того, что видео станет вирусным.

Скрин видео
Сауиржан Дуйсенов рассказал, что впервые проводил праздничное мероприятие в подобных условиях.

- Меня попросили провести беташар, так так квартира организаторов не вместила бы такого количества гостей. На самом деле людей было 30-40 человек. Перед началом мероприятия знакомый попросил сказать что-нибудь на камеру, ну, я стал импровизировать, а уже через 10 минут мне прислали видео с моим участием. Оказалось, что тот, кто меня снимал, отправил видео своим друзьям. Так оно и стало вирусным. Организаторы, правда, меня спросили, зачем я это сделал, но я объяснил, что снимал и распространял его не я, -рассказал Сауиржан Дуйсенов, тамада.

Между тем, за организацию торжества с массовым скоплением людей организатор праздничного мероприятия на парковке в жилом комплексе «Сабыр» заплатит 87 510 тенге.

Штраф заплатит и владелец паркинга. По информации управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау, ему придётся выплатить 670 910 тенге.

Напомним, свадебное застолье провели в одном из жилых комплексов Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:12
Хозяева паркинга и хозяева тоя очень благодарны Сауиржану за его хорошее видео и вообще за ВСЁ
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:02
У нас ведь некрасная зона, даже не в жёлтой зоне, у нас зеленная зона, почему бы не разрешить проведения мероприятий, все равно люди общаются, ходят в гости друг к другу. А 14.03. карантин не объявите?
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 18:15
Хватит уже душить людей, сколько можно.
 
 

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