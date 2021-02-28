Отказали обслуживать без маски: Женщина подала в суд в Актау

- На основании постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 июля 2020 года №43 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года» в обязанности работников магазина входит обеспечение безопасности в магазине и предупреждение угрозы распространения эпидемии Covid-19, - говорится в сообщении.

По материалам дела, при входе в магазин местную жительницу персонал попросил надеть медицинскую маску. Женщина начала возражать и тогда ей отказали в обслуживании.Она обратилась в суд с исковым заявлением о признании действий сотрудников магазина незаконными.На заседании суда истец заявила, что ее права нарушены действиями работников магазина. Попытка принуждения к ношению медицинских масок нарушает требования закона и унижает человеческое достоинство.Представитель ответчика сообщил, что в магазине скопилось много людей и соблюдение санитарных требований является общим для всех. При этом женщину неоднократно предупреждали о необходимости ношения медицинской маски при входе в магазин.Суд постановил отказать в удовлетворении искового заявления. Соблюдение мер безопасности в общественном месте является обязанностью каждого гражданина. Нормативный акт, который регулирует данные требования, общеизвестен и не требует доказательств.