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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 3039

Отказали обслуживать без маски: Женщина подала в суд в Актау

Сотрудники магазина отказались обслуживать покупательницу без медицинской маски и она обратилась с исковым заявлением, передает пресс служба суда №2 Актау.

Фото из доступных источников
По материалам дела, при входе в магазин местную жительницу персонал попросил надеть медицинскую маску. Женщина начала возражать и тогда ей отказали в обслуживании.

Она обратилась в суд с исковым заявлением о признании действий сотрудников магазина незаконными.

На заседании суда истец заявила, что ее права нарушены действиями работников магазина. Попытка принуждения к ношению медицинских масок нарушает требования закона и унижает человеческое достоинство.

Представитель ответчика сообщил, что в магазине скопилось много людей и соблюдение санитарных требований является общим для всех. При этом женщину неоднократно предупреждали о необходимости ношения медицинской маски при входе в магазин.

- На основании постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 июля 2020 года №43 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года» в обязанности работников магазина входит обеспечение безопасности в магазине и предупреждение угрозы распространения эпидемии Covid-19, - говорится в сообщении.


Суд постановил отказать в удовлетворении искового заявления. Соблюдение мер безопасности в общественном месте является обязанностью каждого гражданина. Нормативный акт, который регулирует данные требования, общеизвестен и не требует доказательств.



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Комментарии ( 5 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:45
Цитата: Empro
Еще бы штраф влепить ей.

В Китае с такими не церемонятся. Они знают всему цену теперь.
 
-1
  • Сергей Владимиров
 Не поддерживаю Поддерживаю
Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:59
Да таких ********без мозгов пруд пруди...которым совершенно бесполезно объяснять про элементарные нормы поведения в общественных местах..пандемию ещё пока никто не отменял....если решила показать свою ущербную самооценку...то пусть показывает где нибудь в изолированном от здоровых людей местах...в пустыне,в степях....
 
-1
  • Сергей Владимиров
 Не поддерживаю Поддерживаю
Исатай (Посетители) Сегодня, 13:46
Каким образом, мне интересно, ношение маски унизило её человеческое достоинство? Отсутствие мозга, к сожалению, ничем не компенсируется.
 
-1
  • Сергей Владимиров
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Исатай
  • Юрий Спассков
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:05
Интересно,на что надеются люди, заранее зная об очевидном проигрышном деле? На Луне живут что-ли? Пусть радуется, что полицию не вызвали и не влипили штраф...
 
-2
  • Freeman81
  • Сергей Владимиров
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Bass66
  • Вован
  • elek
  • HalatHalatuHalat
  • makovka
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:31
Людям видимо совсем время свободное девать некуда! Такие иски в суд подавать. Интересно, что она ждала от решения суда.
 
-2
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 Empro (Посетители) Сегодня, 12:31
Поражаюсь с таких людей, ну плевать тебе на всех, на свое здоровье, и вообще на эту маску. Знаешь же, что в мире творится, молча одень, не создавай проблем. Так нет, надо в грудь бить, что я особенная. Ну и получила по делом. Мало правда. Еще бы штраф влепить ей.
Это вот такие машины поперек паркуют или бросают где хотят. Научится надо жить в обществе.
 
 

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