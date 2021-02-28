Спящего в подъезде мужчину оштрафовали в Актау

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Судом установлено, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения уснул в подъезде одного из домов 5 микрорайона.



Также стало известно, что мужчину уже привлекали к административной ответственности в течение года за аналогичное правонарушение.



Постановлением суда его признали виновным по части 3 статьи 440 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 19 446 тенге.