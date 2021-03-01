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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 306

Врачи рассказали о состоянии пострадавших после дезинсекции в Актау

В Мангистауской областной больнице по-прежнему находятся семеро пострадавших после дезинсекции жилого помещения. Четверых из пяти детей готовят к выписке. Об этом сообщили в детской больнице.

фото из открытых источников
На данный момент лечение получают семь человек, младшему из которых три месяца.

- В субботу вечером из одной семьи поступили в больницу пятеро детей с отравлением неизвестным веществом. При осмотре у детей была рвота, головокружение. Сейчас состояние стабильное. Сегодня были взяты контрольные анализы. В случае, если у врачей не возникнет вопросов, то четверых детей выпишем домой. Самого маленького, трехмесячного пациента, оставим в больнице, так как у него бронхит. Он получает необходимое лечение. За детьми смотрят мама и бабушка, – рассказали в отделении педиатрии детской больницы.

В отделении реанимации по-прежнему остаются двое взрослых.

- Вчера, в воскресенье, поступили двое пациентов. Состояние здоровья оценивалось как средней степени тяжести. Нам удалось их стабилизировать, – сообщил Маулен Жумадиллаев, заведующий кардиореанимационным отделением МОБ.

Напомним, В Актау после травли насекомых погибли два человека и еще семеро госпитализированы.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 13:57
Эмоции просто зашкаливают! Посадить эту «умную», которая потравила и пусть в следующий раз думает своими мозгами! Пострадавшим скорейшего выздоровления!
 
 

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