Врачи рассказали о состоянии пострадавших после дезинсекции в Актау

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На данный момент лечение получают семь человек, младшему из которых три месяца.
- В субботу вечером из одной семьи поступили в больницу пятеро детей с отравлением неизвестным веществом. При осмотре у детей была рвота, головокружение. Сейчас состояние стабильное. Сегодня были взяты контрольные анализы. В случае, если у врачей не возникнет вопросов, то четверых детей выпишем домой. Самого маленького, трехмесячного пациента, оставим в больнице, так как у него бронхит. Он получает необходимое лечение. За детьми смотрят мама и бабушка, – рассказали в отделении педиатрии детской больницы.
В отделении реанимации по-прежнему остаются двое взрослых.
- Вчера, в воскресенье, поступили двое пациентов. Состояние здоровья оценивалось как средней степени тяжести. Нам удалось их стабилизировать, – сообщил Маулен Жумадиллаев, заведующий кардиореанимационным отделением МОБ.
Напомним, В Актау после травли насекомых погибли два человека и еще семеро госпитализированы.
- В субботу вечером из одной семьи поступили в больницу пятеро детей с отравлением неизвестным веществом. При осмотре у детей была рвота, головокружение. Сейчас состояние стабильное. Сегодня были взяты контрольные анализы. В случае, если у врачей не возникнет вопросов, то четверых детей выпишем домой. Самого маленького, трехмесячного пациента, оставим в больнице, так как у него бронхит. Он получает необходимое лечение. За детьми смотрят мама и бабушка, – рассказали в отделении педиатрии детской больницы.
В отделении реанимации по-прежнему остаются двое взрослых.
- Вчера, в воскресенье, поступили двое пациентов. Состояние здоровья оценивалось как средней степени тяжести. Нам удалось их стабилизировать, – сообщил Маулен Жумадиллаев, заведующий кардиореанимационным отделением МОБ.
Напомним, В Актау после травли насекомых погибли два человека и еще семеро госпитализированы.