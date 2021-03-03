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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 200

Трагедия из-за травли клопов в Актау: Один из пострадавших детей все ещё находится в больнице

Из медицинского учреждения выписали почти всех пострадавших, кроме одного ребенка.

Фото из доступных источников
Получившие отравления в связи с травлей насекомых двое взрослых выписаны домой, как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы (МОБ).

- Они получили необходимое лечение. От дальнейшей реабилитации отказались, - отметили в медицинском учреждении.


Мангистаускую областную детскую больницу покинули четверо из пяти поступивших детей. У трехмесячного ребёнка диагностировали бронхит. Он будет выписан в ближайшее время.

Напомним, после травли насекомых погибли два человека и ещё семеро госпитализированы.

В понедельник, 1 марта, о состоянии пострадавших сообщили врачи.

Позже соседи рассказали о травившей клопов семье.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:48
По-моему жильцы квартиры, где травили клопов, (если они не сами травили) не виноваты.
Если клопов травила одна из фирм, которые есть в Актау, то она и должна отвечать за случившуюся беду.
Почему эту фирму не называют?
Имеет ли эта фирма разрешение на такую деятельность?
Или такая деятельность не лицензируется, можно травить людей?
 
 

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