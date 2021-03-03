Трагедия из-за травли клопов в Актау: Один из пострадавших детей все ещё находится в больнице

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Получившие отравления в связи с травлей насекомых двое взрослых выписаны домой, как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы (МОБ).
Мангистаускую областную детскую больницу покинули четверо из пяти поступивших детей. У трехмесячного ребёнка диагностировали бронхит. Он будет выписан в ближайшее время.
Напомним, после травли насекомых погибли два человека и ещё семеро госпитализированы.
В понедельник, 1 марта, о состоянии пострадавших сообщили врачи.
Позже соседи рассказали о травившей клопов семье.
- Они получили необходимое лечение. От дальнейшей реабилитации отказались, - отметили в медицинском учреждении.
Мангистаускую областную детскую больницу покинули четверо из пяти поступивших детей. У трехмесячного ребёнка диагностировали бронхит. Он будет выписан в ближайшее время.
Напомним, после травли насекомых погибли два человека и ещё семеро госпитализированы.
В понедельник, 1 марта, о состоянии пострадавших сообщили врачи.
Позже соседи рассказали о травившей клопов семье.