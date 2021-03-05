Проезд на общественном транспорте в Актау будет бесплатным для женщин 8 Марта

Фото из архива Lada.kz

Женщины 8 Марта смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Актау.



- Бесплатный проезд будет доступен на маршрутах №2, 3, 4, 4М, 5, 7 и 8, - уточняется в сообщении.



Согласно информации от пресс-службы акима, подобную акцию в Актау проведут впервые. Таким образом власти города хотят поздравить женщин с праздником.