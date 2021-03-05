«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Марта
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.45 KZT
  • €1 = 504.64 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:32

Просмотров: 833

Проезд на общественном транспорте в Актау будет бесплатным для женщин 8 Марта

Женщины в свой праздник смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото из архива Lada.kz
Женщины 8 Марта смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Актау.

- Бесплатный проезд будет доступен на маршрутах №2, 3, 4, 4М, 5, 7 и 8, - уточняется в сообщении.

Согласно информации от пресс-службы акима, подобную акцию в Актау проведут впервые. Таким образом власти города хотят поздравить женщин с праздником.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:12
Пондельник.Выходной день.Праздник.На линию не вышло ни одного автобуса lol Оригинальное будет поздравление от автоперевозчиков lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • koronavirus
 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:41
Цитата: koronavirus
Надо еще зарезать барана.

Это надо будет увидеть - мужчину с зарезанным бараном в автобусе lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 13:37
Всех женщин с наступающим праздником. Канешно зделали прям подарок женщины весь год ждали бесплатной поездки на автобусе.лучше бы цветов им подарили.не мне судить но идея глупая.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 koronavirus (Посетители) Сегодня, 13:10
Что за дискриминация? В этот день мужчины должны ездить бесплатно. Кто в магазин за продуктами ходит? Кто тащит мешок картошки, лука..? Надо еще зарезать барана. Так что одумайтесь люди.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика