Проезд на общественном транспорте в Актау будет бесплатным для женщин 8 Марта

Фото из архива Lada.kz
Женщины 8 Марта смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Актау.
- Бесплатный проезд будет доступен на маршрутах №2, 3, 4, 4М, 5, 7 и 8, - уточняется в сообщении.
Согласно информации от пресс-службы акима, подобную акцию в Актау проведут впервые. Таким образом власти города хотят поздравить женщин с праздником.
- Бесплатный проезд будет доступен на маршрутах №2, 3, 4, 4М, 5, 7 и 8, - уточняется в сообщении.
Согласно информации от пресс-службы акима, подобную акцию в Актау проведут впервые. Таким образом власти города хотят поздравить женщин с праздником.