Дикую лисицу в актауском подъезде сняли на видео

Кадр видео
Дикую лисицу заметили утром 6 марта жители ЖК «Сандыктас» в 34 микрорайоне.
Как она оказалась в подъезде, неизвестно.
На записи видно, как дикое животное пытается вскарабкаться на стены в поисках выхода.
Авторы видеозаписи проводили лисицу на улицу.
Своёе мнение по данному факту высказал руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
Как она оказалась в подъезде, неизвестно.
На записи видно, как дикое животное пытается вскарабкаться на стены в поисках выхода.
Авторы видеозаписи проводили лисицу на улицу.
Своёе мнение по данному факту высказал руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
- Вряд ли кто-то мог держать её в квартире, и она убежала, или её выпустили специально. Если это крайний дом, то, возможно, она забежала из степи из-за голода.
За видео спасибо @aigulalimbaeva
Оставьте свой комментарий первым.