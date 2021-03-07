Дикую лисицу в актауском подъезде сняли на видео

- Вряд ли кто-то мог держать её в квартире, и она убежала, или её выпустили специально. Если это крайний дом, то, возможно, она забежала из степи из-за голода.

За видео спасибо @aigulalimbaeva

Дикую лисицу заметили утром 6 марта жители ЖК «Сандыктас» в 34 микрорайоне.Как она оказалась в подъезде, неизвестно.На записи видно, как дикое животное пытается вскарабкаться на стены в поисках выхода.Авторы видеозаписи проводили лисицу на улицу.Своёе мнение по данному факту высказал руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.