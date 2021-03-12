Баннер аквапарка разметили на ограде Ботанического сада в Актау

Фото предоставлено читателем Lada.kz

В редакцию обратились жители Актау с фотографией баннера, закрепленного на ограде, окружающей территорию Ботанического сада в 10 микрорайоне. Пользователи сайта предположили, что на территории сада собираются начать строительство аквапарка, а баннер – это визуализация будущего проекта.



В акимате Актау опровергли эти догадки. По словам представителей пресс-службы, никто не запрашивал разрешения на строительство на этой территории.



- Мы предполагаем, что это декоративный плакат, - добавили в пресс-службе.