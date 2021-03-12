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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 847

Баннер аквапарка разметили на ограде Ботанического сада в Актау

Жильцы 10 микрорайона Актау прислали в редакцию Lada.kz фото баннера и предположили, что это часть визуального паспорта строительного объекта - аквапарка. В пресс-службе акима Актау прокомментировали догадки.

Фото предоставлено читателем Lada.kz
В редакцию обратились жители Актау с фотографией баннера, закрепленного на ограде, окружающей территорию Ботанического сада в 10 микрорайоне. Пользователи сайта предположили, что на территории сада собираются начать строительство аквапарка, а баннер – это визуализация будущего проекта.

В акимате Актау опровергли эти догадки. По словам представителей пресс-службы, никто не запрашивал разрешения на строительство на этой территории.

- Мы предполагаем, что это декоративный плакат, - добавили в пресс-службе.



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Комментарии ( 2 )

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  • Феникс
  • Око
 jokerok (Посетители) Сегодня, 17:18
Потом будет "Оооой! Вы представляете мы сами не знали, но вся ботаника продана под Риксос."

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • tolk
  • non_alcoholic
  • крякозя́бр
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 16:30
Мы предполагаем а бог располагает это был бы лучший ответ! От акимата ожидают твёрдое ДА или НЕТ или же типа до выяснения мы воздержимся от комментариев.
 
 

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