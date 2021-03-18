Представители АЗС в Актау: Из-за неполадок на Атырауском заводе произошли сбои поставок бензина марки АИ-95 в Мангистау

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- Это непредвиденная ситуация. Перебои с поставкой бензина произошли из-за сбоя на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. В настоящее время на данном заводе ведутся ремонтные работы, они временно прекратили выпуск бензина. Нам попросту неоткуда брать топливо. Сейчас ведём переговоры о поставке бензина из России, но там он очень дорогой, - говорят бизнесмены.
Насколько Казахстан обеспечен отечественным бензином после сбоя на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, ранее рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев.
Ногаев рассказал, что за два месяца переработано два миллиона тонн нефтепродуктов - 94,4 процента от плана.
При этом министр заверил, что, несмотря на снижение объёмов переработки нефти и производства нефтепродуктов, запасы нефтепродуктов на внутреннем рынке находятся на стабильном уровне.
- По состоянию на 5 марта запасы нефтепродуктов находятся на достаточном уровне, по бензину для обеспечения внутреннего рынка - на 20 суток, и дизтоплива достаточно для обеспечения внутреннего рынка на 28 суток. Ожидается, что 27 марта будет запущена установка каталитического крекинга и реформинга, и 15 апреля Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет выведен в технологический режим, - уточнил Ногаев.
Для справки: Ключевые производители бензина в стране — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы.
Напомним, сегодня, 18 марта, в Актау водители пожаловались на отсутствие бензина марки АИ-95.
Насколько Казахстан обеспечен отечественным бензином после сбоя на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, ранее рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев.
Ногаев рассказал, что за два месяца переработано два миллиона тонн нефтепродуктов - 94,4 процента от плана.
При этом министр заверил, что, несмотря на снижение объёмов переработки нефти и производства нефтепродуктов, запасы нефтепродуктов на внутреннем рынке находятся на стабильном уровне.
- По состоянию на 5 марта запасы нефтепродуктов находятся на достаточном уровне, по бензину для обеспечения внутреннего рынка - на 20 суток, и дизтоплива достаточно для обеспечения внутреннего рынка на 28 суток. Ожидается, что 27 марта будет запущена установка каталитического крекинга и реформинга, и 15 апреля Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет выведен в технологический режим, - уточнил Ногаев.
Для справки: Ключевые производители бензина в стране — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы.
Напомним, сегодня, 18 марта, в Актау водители пожаловались на отсутствие бензина марки АИ-95.