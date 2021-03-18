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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:59

Просмотров: 764

Представители АЗС в Актау: Из-за неполадок на Атырауском заводе произошли сбои поставок бензина марки АИ-95 в Мангистау

Предприниматели Актау рассказали, что на сегодняшний день полностью приостановлены поставки бензина из Атырау в связи с техническими неполадками на заводе.

Иллюстрация к материалу
- Это непредвиденная ситуация. Перебои с поставкой бензина произошли из-за сбоя на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. В настоящее время на данном заводе ведутся ремонтные работы, они временно прекратили выпуск бензина. Нам попросту неоткуда брать топливо. Сейчас ведём переговоры о поставке бензина из России, но там он очень дорогой, - говорят бизнесмены.

Насколько Казахстан обеспечен отечественным бензином после сбоя на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, ранее рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев.

Ногаев рассказал, что за два месяца переработано два миллиона тонн нефтепродуктов - 94,4 процента от плана.

При этом министр заверил, что, несмотря на снижение объёмов переработки нефти и производства нефтепродуктов, запасы нефтепродуктов на внутреннем рынке находятся на стабильном уровне.

- По состоянию на 5 марта запасы нефтепродуктов находятся на достаточном уровне, по бензину для обеспечения внутреннего рынка - на 20 суток, и дизтоплива достаточно для обеспечения внутреннего рынка на 28 суток. Ожидается, что 27 марта будет запущена установка каталитического крекинга и реформинга, и 15 апреля Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет выведен в технологический режим, - уточнил Ногаев.

Для справки: Ключевые производители бензина в стране — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы.

Напомним, сегодня, 18 марта, в Актау водители пожаловались на отсутствие бензина марки АИ-95.



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Комментарии ( 6 )

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slavik (Посетители) Сегодня, 15:00
Результат монополии образовавшейся в узком кругу одной семьи.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 14:31
- Это непредвиденная ситуация.

Возможно, а может и нет. Может это в рамках модернизации по увеличению мощности? Потому как - на торговых площадках цена везде только вверх. В РК цены на бензин однозначно поднимут. Плюс ко всему прочему (одна из причин), "местных производителей", а они возможный доход терять не собираются - простимулировали разрешением - "С 1-го марта нефтепродукты разрешили продавать через товарные биржи". Так что, уровень цен плавно поднимется до "соседских".
 
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  • rastolkuy
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 13:28
Да изначально все и пошло с АНПЗ, по другим каналам во всю трубят, а у нас хоть про сбой сказали. Походу ушатали установку специалисты болашаковцы и в лучшем случае ремонт до середины апреля говорят.
 
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  • rastolkuy
 Земляк (Посетители) Сегодня, 13:24
Ждите повышения цен на бензин
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 13:11
оказывается Атырау виноват во всем...то газ, то бензин...глядишь летом и в поливе виноваты будут...
а я думал местная власть не справляется...
 
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  • Земляк
  • rastolkuy
 Username (Посетители) Сегодня, 13:08
Чёт как то странно всё, и газ и бензин сломались одновременно. Это можно считать как прелюдии к повышению цен на топливо?
 
 

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