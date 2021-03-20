Вывоз газа из города зафиксировали в Жанаозене

За пределы Жанаозена вывезли 15 тонн сжиженного нефтяного газа, предназначенного для продажи на территории города. Как сообщили в пресс-службе, товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «N-Gaz-Service» перенаправило газ на свою заправочную станцию в другой части региона.- Уполномоченные ведомства незамедлительно составили акт и передали материалы в соответствующие госорганы. В ближайшее время мы сообщим о принятых мерах, - добавили представители акимата.По их словам, лимит на топливо, предназначенный для реализации на территории Жанаозена, должен быть реализован только в Жанаозене и прилежащих селах.- Только так потребители не будут ощущать дефицита топлива, а значит исчезнут длинные очереди, - заключили в пресс-службе.