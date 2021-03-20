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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:25

Просмотров: 891

Вывоз газа из города зафиксировали в Жанаозене

Газ, предназначенный для продажи в Жанаозене, вывозили в другую часть области. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
За пределы Жанаозена вывезли 15 тонн сжиженного нефтяного газа, предназначенного для продажи на территории города. Как сообщили в пресс-службе, товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «N-Gaz-Service» перенаправило газ на свою заправочную станцию в другой части региона.

- Уполномоченные ведомства незамедлительно составили акт и передали материалы в соответствующие госорганы. В ближайшее время мы сообщим о принятых мерах, - добавили представители акимата.

По их словам, лимит на топливо, предназначенный для реализации на территории Жанаозена, должен быть реализован только в Жанаозене и прилежащих селах.

- Только так потребители не будут ощущать дефицита топлива, а значит исчезнут длинные очереди, - заключили в пресс-службе.




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Комментарии ( 3 )

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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 20:20
Нашли крайних, таксисты рулят!

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:22
Чтобы прекратить вывоз газа, надо многократно увеличить наказание за это
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:10
15 тонн?! не смешите мою туалетную бумагу!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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