Бочки с шахматами установили на набережной в Актау

Коллаж из кадров видеоматериала
На набережной Актау в 15 микрорайоне сыграть партию может любой желающий.
Роль столов для досок выполняют железные бочки.
Жителям города предоставили возможность сыграть в шахматы на свежем воздухе в рамках празднования Наурыза.
Напомним, ранее жителям региона рассказали о программе проведения Nauryz Fest-2021 в Мангистау.
Роль столов для досок выполняют железные бочки.
Жителям города предоставили возможность сыграть в шахматы на свежем воздухе в рамках празднования Наурыза.
Напомним, ранее жителям региона рассказали о программе проведения Nauryz Fest-2021 в Мангистау.
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