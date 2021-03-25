Стал известен автор идеи шахматных бочек на набережной Актау

Кадр видео
Руководитель шахматной школы «Дебют» Анвар Шайхымов в честь праздника Наурыз сделал жителям Актау необычный подарок, установив несколько бочек с шахматными досками.
На набережной 14 микрорайона жители и гости города смогли сыграть в шахматы под открытым небом.
- Моя цель - приобщение населения к здоровому образу жизни и создание нового места отдыха для жителей. Я уверен, что набережная станет отличным местом отдыха для всех. С тех пор как пришла идея шахматной доски нового формата, мы начали искать вот такие бочки. Нашли и соорудили такие игральные доски. Выражаем благодарность спонсорам Константину Триусу – «МТС» и Булату Кенжебаеву – «КазИнтегСтрой» за содействие, - отметил Анвар Шайхымов.
В городской администрации отметили, что в ближайшее время каждые выходные жители получат возможность поиграть в шахматы на набережной Актау.
Ранее жители города поделились видео.
На набережной 14 микрорайона жители и гости города смогли сыграть в шахматы под открытым небом.
- Моя цель - приобщение населения к здоровому образу жизни и создание нового места отдыха для жителей. Я уверен, что набережная станет отличным местом отдыха для всех. С тех пор как пришла идея шахматной доски нового формата, мы начали искать вот такие бочки. Нашли и соорудили такие игральные доски. Выражаем благодарность спонсорам Константину Триусу – «МТС» и Булату Кенжебаеву – «КазИнтегСтрой» за содействие, - отметил Анвар Шайхымов.
В городской администрации отметили, что в ближайшее время каждые выходные жители получат возможность поиграть в шахматы на набережной Актау.
Ранее жители города поделились видео.