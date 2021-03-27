Антитеррористические учения провели в Жанаозене

Полиция Жанаозена проводила учения с 25 по 26 марта. Жители города сняли на видео вооружённых сотрудников правоохранительных органов.- Просим жителей города не поддаваться панике. Отнеситесь к работе сотрудников правоохранительных органов с пониманием и постарайтесь оказать им помощь по возможности, - прокомментировали в пресс-службе.Горожан попросили обращать внимание на бесхозные сумки, коробки, полотенца, мешки, чемоданы и прочее, особенно если на них заметна проводка.- Не прикасайтесь к подозрительным предметам самостоятельно и не принимайте на хранение или перевозку вещи, полученные от неизвестных лиц, - добавили в пресс-службе.