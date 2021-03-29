Указатель достопримечательностей Мангистау установили в Долине шаров

Фото Антона Дикина

Указатель воздвигли на смотровой площадке Долины шаров 26 марта. Стрелки указывают на наиболее известные и популярные у туристов достопримечательности Мангистау.- Мы решили установить его с моим другом Вячеславом Никишиным. Этот указатель стоит на обзорной площадке долины Торыш, куда подъезжают все туристические автобусы, и, мы надеемся, он станет для посетителей новой фотозоной. Хотелось сделать что-то приятное для людей, - рассказал Антон Дикин.По его словам, некоторое время установить столб не получалось из-за непогоды. Друзья планируют продолжить создавать такие указатели.- Отчасти нас вдохновили похожие столбы на Кавказе. Сейчас мы планируем соорудить еще два: на основном подъезде к Шеркале и обзорной площадке на Жыгылгане, - добавил Антон Дикин.