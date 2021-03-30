Кульбиты судьбы! Видео с повзрослевшими собаками из Актау прислал их владелец из США

Кадр из видеоматериала
Американец Фесс Стоун прислал видео с собаками, которых он забрал из Актау в 2019 году. Щенков он вместе с польской туристкой Анной Задура нашёл во время поездки на Шеркалу.
- После того, как мы привезли этих щенков в США, то не смогли разлучить их. Сейчас они живут счастливо и им разрешено спать на кровати – теперь они наша семья, и когда они подросли, наша первая собака, которая раньше была самой крупной, стала самой маленькой, - рассказал Фесс Стоун.
По его словам, его до сих пор беспокоит состояние приютов для животных в Актау.
- Место, в котором нам предложили оставить животных, было просто ужасным, душераздирающим. Те несчастные животные, которые остались там – улучшились ли для них условия? – поинтересовался турист.
Напомним, туристы Анна Задура и Фесс Стоун обнаружили бездомных щенят в октябре 2019 года, во время тура возле горы Шеркала и попросили помощи у местных ветеринарных служб.
Они приняли решение увезти щенков в США после того, как увидели условия в актауском пункте передержки животных.
В ноябре 2019 года они уехали вместе с собаками.
- После того, как мы привезли этих щенков в США, то не смогли разлучить их. Сейчас они живут счастливо и им разрешено спать на кровати – теперь они наша семья, и когда они подросли, наша первая собака, которая раньше была самой крупной, стала самой маленькой, - рассказал Фесс Стоун.
По его словам, его до сих пор беспокоит состояние приютов для животных в Актау.
- Место, в котором нам предложили оставить животных, было просто ужасным, душераздирающим. Те несчастные животные, которые остались там – улучшились ли для них условия? – поинтересовался турист.
Напомним, туристы Анна Задура и Фесс Стоун обнаружили бездомных щенят в октябре 2019 года, во время тура возле горы Шеркала и попросили помощи у местных ветеринарных служб.
Они приняли решение увезти щенков в США после того, как увидели условия в актауском пункте передержки животных.
В ноябре 2019 года они уехали вместе с собаками.