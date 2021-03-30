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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 1110

Кульбиты судьбы! Видео с повзрослевшими собаками из Актау прислал их владелец из США

Американец Фесс Стоун прислал видео со щенками из Актау, которых он и туристка Анна Задура нашли брошенными в районе Шеркалы в 2019 году и увезли с собою в США.

Кадр из видеоматериала
Американец Фесс Стоун прислал видео с собаками, которых он забрал из Актау в 2019 году. Щенков он вместе с польской туристкой Анной Задура нашёл во время поездки на Шеркалу.

- После того, как мы привезли этих щенков в США, то не смогли разлучить их. Сейчас они живут счастливо и им разрешено спать на кровати – теперь они наша семья, и когда они подросли, наша первая собака, которая раньше была самой крупной, стала самой маленькой, - рассказал Фесс Стоун.

По его словам, его до сих пор беспокоит состояние приютов для животных в Актау.

- Место, в котором нам предложили оставить животных, было просто ужасным, душераздирающим. Те несчастные животные, которые остались там – улучшились ли для них условия? – поинтересовался турист.



Напомним, туристы Анна Задура и Фесс Стоун обнаружили бездомных щенят в октябре 2019 года, во время тура возле горы Шеркала и попросили помощи у местных ветеринарных служб.

Они приняли решение увезти щенков в США после того, как увидели условия в актауском пункте передержки животных.

В ноябре 2019 года они уехали вместе с собаками.



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Комментарии ( 3 )

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  • valesa
  • Око
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:12
Цитата: MadJack
Этим собакам теперь пол Казахстана завидует

Скорее весь Казахстан чем половину.
Эх Я бы тоже не отказался быть на месте этих собачек в США. blind
 
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  • Космос
  • shurik_kz11
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  • valesa
  • мунайши73
  • Око
 MadJack (Посетители) Сегодня, 17:14
Этим собакам теперь пол Казахстана завидует

Каждому свое
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Aktobe
  • zhanslu66
  • kz1990
  • Око
 132131212 (Посетители) Сегодня, 16:58
Даже собаки уходят из КЗ в штаты за лучшей жизнью
 
 

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