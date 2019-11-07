Найденных в Мангистау щенков иностранные туристы увезли с собой

Фото предоставлено Сергеем Хачатряном
Пристроить животных иностранцы намерены у себя на родине.
- Мы вылетаем в Аризону (48 штат, расположенный на юго-западе США — прим. автора) 30 ноября. Я пока уеду на свадьбу друзей в Индию, Анна займется оформлением виз. Пробуду в Индии неделю и вернусь. Мы вылетим в Лос-Анджелес, а уже оттуда в Тусон, Аризона. Моя семья возьмет одного из щенков — остальных будем пристраивать походу, - сказал Фесс Стоун.
По прилету в Алматы иностранцы воспользовались услугами онлайн-площадки для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb. Пока Фесс Стоун будет находиться в Индии, Анна с щенками будет жить на съемной квартире.
Напомним, ранее сообщалось, что Анна Задура и Фесс Стон во время тура по Мангистау обнаружили бездомных щенят возле горы Шеркала. Иностранцы просили помощи у мангистауских ветеринарных служб.
Позже стало известно, что Анна Задура и Фесс Стоун решили увезти с собой найденных неподалеку от Шеркалы брошенных щенят. Туристы на время оставили малышей в местном пункте передержки собак, заказав для животных отдельную ограду.
- Мы вылетаем в Аризону (48 штат, расположенный на юго-западе США — прим. автора) 30 ноября. Я пока уеду на свадьбу друзей в Индию, Анна займется оформлением виз. Пробуду в Индии неделю и вернусь. Мы вылетим в Лос-Анджелес, а уже оттуда в Тусон, Аризона. Моя семья возьмет одного из щенков — остальных будем пристраивать походу, - сказал Фесс Стоун.
По прилету в Алматы иностранцы воспользовались услугами онлайн-площадки для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb. Пока Фесс Стоун будет находиться в Индии, Анна с щенками будет жить на съемной квартире.
Напомним, ранее сообщалось, что Анна Задура и Фесс Стон во время тура по Мангистау обнаружили бездомных щенят возле горы Шеркала. Иностранцы просили помощи у мангистауских ветеринарных служб.
Позже стало известно, что Анна Задура и Фесс Стоун решили увезти с собой найденных неподалеку от Шеркалы брошенных щенят. Туристы на время оставили малышей в местном пункте передержки собак, заказав для животных отдельную ограду.