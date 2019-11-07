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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:47

Просмотров: 893

Найденных в Мангистау щенков иностранные туристы увезли с собой

Фесс Стоун и Анна Задура улетели в Алматы вчера, 6 ноября. Они забрали с собой щенков, которых нашли брошенными возле горы Шеркала. Помогал иностранным туристам Сергей Хачатрян, организатор туров по Мангистау и участник клуба Aktau Off-Road.

Фото предоставлено Сергеем Хачатряном
Пристроить животных иностранцы намерены у себя на родине.

Найденных в Мангистау щенков иностранные туристы увезли с собой

Найденных в Мангистау щенков иностранные туристы увезли с собой


- Мы вылетаем в Аризону (48 штат, расположенный на юго-западе США — прим. автора) 30 ноября. Я пока уеду на свадьбу друзей в Индию, Анна займется оформлением виз. Пробуду в Индии неделю и вернусь. Мы вылетим в Лос-Анджелес, а уже оттуда в Тусон, Аризона. Моя семья возьмет одного из щенков — остальных будем пристраивать походу, - сказал Фесс Стоун.

Найденных в Мангистау щенков иностранные туристы увезли с собой


По прилету в Алматы иностранцы воспользовались услугами онлайн-площадки для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb. Пока Фесс Стоун будет находиться в Индии, Анна с щенками будет жить на съемной квартире.

Найденных в Мангистау щенков иностранные туристы увезли с собой

Найденных в Мангистау щенков иностранные туристы увезли с собой




Напомним, ранее сообщалось, что Анна Задура и Фесс Стон во время тура по Мангистау обнаружили бездомных щенят возле горы Шеркала. Иностранцы просили помощи у мангистауских ветеринарных служб.

Позже стало известно, что Анна Задура и Фесс Стоун решили увезти с собой найденных неподалеку от Шеркалы брошенных щенят. Туристы на время оставили малышей в местном пункте передержки собак, заказав для животных отдельную ограду. 



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Комментарии ( 4 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 15:30
А почему в США, а не в Польшу? Ближе ведь..

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
-2
  • русалка
  • www.ppp
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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 13:55
Ниче у нас сук полно, ещё нарожают да и выбросят
 
-2
  • dvddvd12
  • www.ppp
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Галина63
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:16
Надо было всех забрать с приюта. Каждому туристу по щенку.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • русалка
  • www.ppp
 pronina1976 (Посетители) Сегодня, 12:58
Очень рада за щенков. Как хорошо что их забрали.
 
 

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