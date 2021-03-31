Полиция помогла заблудившейся девушке в Мангистау

- Девушка казалась растерянной и взволнованной. Не смогла внятно сказать ни адрес, ни телефон. Сотрудники доехали с ней до ближайшего села Батыр, расспросили жителей, узнали где она проживает. Оказалось, что родственники самостоятельно разыскивали её уже несколько часов, но безуспешно. Уже собирались обратиться в полицию. Родные девушки поблагодарили полицейских, - сообщили в ведомстве.

При патрулировании улиц сотрудники полиции: капитан Абулхаир Сериков и старший лейтенант Камбар Мусоев, вечером 30 марта заметили девушку, которая шла по обочине в домашней одежде. Они остановились и узнали, не нужна ли ей помощь.