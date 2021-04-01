Столичные кардиохирурги приглашают на бесплатные консультации жителей Мангистау

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Кардиохирурги из Нур-Султана приедут в Актау и бесплатно проконсультируют жителей Мангистау.



Прием будут вести доктора отделения кардиохирургии АО «Национальный научный медицинский центр»:



Врач-кардиохирург Оразымбетов Ерлан Жумабаевич

Врач-кардиолог Закарина Динара Маратовна

Врач – ЭхоКГ Нуракаева Сауле Сериковна



Жители Мангистауской области смогут проконсультироваться по вопросам касательно следующих диагнозов:



- ишемическая болезнь сердца;

- врожденные и приобретённые пороки сердца у взрослых;

- артериальная гипертензия;

- кардиомиопатия (ишемическая, дилатационная, аритмогенная);

- ревматические пороки сердца;

- хроническая сердечно-сосудистой недостаточность;

- аневризма аорты.



Консультации будут проводить 5, 6 и 7 апреля в медицинском центре Аrchimed в порядке живой очереди с 16:00 до 19:00 часов, а также 8, 9 и 10 апреля с 9:00 до 18:00 часов в клинике «Нейрон», только по предварительной записи.



Записаться на прием можно по телефону: 8 (7292) 46-77-11.





- В случае необходимости проведения оперативного вмешательства или лечения, пациентов по квоте направят в АО «Национальный научный медицинский центр» в Нур-Султан на плановую госпитализацию. Наша клиника имеет 19-летний опыт оказания многопрофильных медицинских услуг с применением высоких технологий на рынке Казахстана и вышел на международный уровень. В профессиональной и сплоченной команде центра работают около 300 врачей, среди них доктора и кандидаты медицинских наук, а также доктора PhD, - сообщили в АО «Национальный научный медицинский центр».