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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 362

Столичные кардиохирурги приглашают на бесплатные консультации жителей Мангистау

Актау посетят доктора отделения кардиохирургии акционерного общества (АО) «Национальный научный медицинский центр». Консультации среди жителей Мангистауской области будут проводить бесплатно.

Иллюстративное фото из доступных источников
Кардиохирурги из Нур-Султана приедут в Актау и бесплатно проконсультируют жителей Мангистау.

Прием будут вести доктора отделения кардиохирургии АО «Национальный научный медицинский центр»:

Врач-кардиохирург Оразымбетов Ерлан Жумабаевич
Врач-кардиолог Закарина Динара Маратовна
Врач – ЭхоКГ Нуракаева Сауле Сериковна

Жители Мангистауской области смогут проконсультироваться по вопросам касательно следующих диагнозов:

- ишемическая болезнь сердца;
- врожденные и приобретённые пороки сердца у взрослых;
- артериальная гипертензия;
- кардиомиопатия (ишемическая, дилатационная, аритмогенная);
- ревматические пороки сердца;
- хроническая сердечно-сосудистой недостаточность;
- аневризма аорты.

Консультации будут проводить 5, 6 и 7 апреля в медицинском центре Аrchimed в порядке живой очереди с 16:00 до 19:00 часов, а также 8, 9 и 10 апреля с 9:00 до 18:00 часов в клинике «Нейрон», только по предварительной записи.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (7292) 46-77-11.


- В случае необходимости проведения оперативного вмешательства или лечения, пациентов по квоте направят в АО «Национальный научный медицинский центр» в Нур-Султан на плановую госпитализацию. Наша клиника имеет 19-летний опыт оказания многопрофильных медицинских услуг с применением высоких технологий на рынке Казахстана и вышел на международный уровень. В профессиональной и сплоченной команде центра работают около 300 врачей, среди них доктора и кандидаты медицинских наук, а также доктора PhD, - сообщили в АО «Национальный научный медицинский центр».



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