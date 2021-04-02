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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 403

Актауские гимнастки получили призовые места на Кубке Казахстана

Кубок Республики Казахстан по гимнастике проходил в Актау. В спортивном мероприятии приняли участие более 300 участниц. Об этом сообщили в Федерации эстетической и художественной гимнастики Мангистауской области.

фото из открытых источников
Спортивное мероприятие проходило в Актау с 25 по 31 марта. В Кубке приняли участие более 300 спортсменок из трех крупных городов страны: Нур-Султана, Алматы, Шымкента, а также девяти областей.

- Мангистау из года в год демонстрирует конкурентоспособность в данном виде спорта. Наши спортсменки вошли в десятку лучших в первой категории. В упражнении с лентой участвовали в финале по первой программе и заняли 6 место, а также по программе кандидатов в мастера спорта заняли 9 лучших мест в групповом танце с лентой. В ходе соревнований Улжан Абдрахман в программе мастеров спорта заняла 9 место по булавам. Также в программе кандидата в мастера спорта в упражнении с мячом и по первому разряду победительницей стала Жансая Жанбуршиева. Такого показателя в Мангистау еще не было, - сообщили в Федерации эстетической и художественной гимнастики Мангистауской области.



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