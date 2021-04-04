Отопление отключат в Актау

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По информации чиновников, отключение отопления запланировано на 15 апреля.



В Актау отопительный сезон начинается 15 октября и завершается обычно 15 апреля.



Отопление отключают в том случае, если температура воздуха будет держаться выше восьми градусов тепла на протяжении трёх суток.