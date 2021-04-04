Фруктовый сад появился в одном из сёл Мангистау

- В регионе по поручению акима области принимаются меры, направленные на увеличение объёмов выращиваемой продукции. В этом направлении уже начали предпринимать конкретные меры, - сообщили в пресс-службе акима области.

Местный житель Ерлан Бажиков закупил более 1000 саженцев плодовых деревьев, сообщили в пресс-службе акима региона.Плодовые деревья и кустарники будут выращивать в теплице, которую построили на двух гектарах земли в селе Мунайши. Посадка уже началась.Руководитель ТОО «Реалос» Ерлан Бажиков завёз более 1000 саженцев яблони, груши, абрикосовых деревьев, вишни, винограда и грецкого ореха из Ирана, Грузии, Осетии и Азербайджана.Ерлан Бажиков около двух лет совместно с экспертами изучали данную местность: что лучше всего здесь приживётся, делали отбор. В итоге они договорились с растениеводами из четырёх стран на закупку саженцев и приступили к работе.