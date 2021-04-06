Морпорт и акимат «заминировали»: антитеррористические учения проходят в Актау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Очевидцы сообщили об оцеплении здания акимата Мангистауской области и эвакуации из него людей. Также стало известно о том, что «заминировали» морской порт Актау. Таким образом сегодня в Актау проходят учения.



Цель учений - отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера на объектах морской экономической деятельности и морских судах в казахстанском секторе Каспийского моря.



- В период проведения учений в отдельных частях города предусмотрены меры по ограничению передвижения транспортных средств и пешеходов. Уважаемые жители! Просим вас отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, оказывать содействия правоохранительным органам и сохранять спокойствие, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.