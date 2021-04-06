Опубликовано видео о начале добычи первой нефти на Тенгизском месторождении

Видео разместил в социальной сети Facebook пользователь Ruslan T.Kuatov и подписал: «6 апреля 1991 года. Пуск первой скважины Тенгизского месторождения. Поздравляю ветеранов Тенгиза с 30-летием первой нефти!»Ровно 30 лет назад, 6 апреля 1991 года, Тенгизский газоперерабатывающий завод принял на комплексную технологическую линию первую тонну сырой нефти из скважины Т-8 в результате слаженной работы геологоразведчиков, буровиков, строителей, работников промысла и завода по освоению крупнейшего месторождения.