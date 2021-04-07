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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 2471

Руководителя управления образования назначили в Мангистау

Руководителем управления образования региона стала Светлана Тулебаева, передаёт пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области
Распоряжением акима региона по согласованию с Министерством образования и науки 6 апреля на пост руководителя областного управления образования назначена Светлана Тулебаева.

Светлана Тулебаева родилась в 1967 году в Мангистауской области.

В 1988 году окончила Казахский государственный университет имени Кирова по специальности: преподаватель физики.

Трудовой путь Светлана Дюмбаевна начала в 1988 году учителем физики в школе №8 посёлка Жетыбай Каракиянского района. Преподавала там по 1996 год.

С 1996 по 2012 годы работала преподавателем физики в средней школе №24 и Актауском городском экономическом лицее.

В 2000 году была назначена заместителем директора лицея по учебно-воспитательной работе.

С 2012 года по 2014 возглавляла экономический лицей.

В сентябре 2014 года приступила к должности начальника отдела образования города Актау, где проработала по сегодняшний день.



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