Руководителя управления образования назначили в Мангистау

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области

Распоряжением акима региона по согласованию с Министерством образования и науки 6 апреля на пост руководителя областного управления образования назначена Светлана Тулебаева.



Светлана Тулебаева родилась в 1967 году в Мангистауской области.



В 1988 году окончила Казахский государственный университет имени Кирова по специальности: преподаватель физики.



Трудовой путь Светлана Дюмбаевна начала в 1988 году учителем физики в школе №8 посёлка Жетыбай Каракиянского района. Преподавала там по 1996 год.



С 1996 по 2012 годы работала преподавателем физики в средней школе №24 и Актауском городском экономическом лицее.



В 2000 году была назначена заместителем директора лицея по учебно-воспитательной работе.



С 2012 года по 2014 возглавляла экономический лицей.



В сентябре 2014 года приступила к должности начальника отдела образования города Актау, где проработала по сегодняшний день.