«Не без добрых людей»: История спасения фуры из Турции в Жанаозене

Фото предоставил Бекжайық Айдынов
Бекжайық Айдынов узнал о перевёрнутой фуре на трассе Жанаозен-Кендерли от своего брата Нүршата, который поздно вернулся с рыбалки.
- Рано утром мы выехали на место аварии для того, чтобы узнать, чем можно помочь ребятам из Турции. Они рассказали, что везут товар из Турции в Актобе, но из-за сильно тумана им пришлось остановиться у обочины. К сожалению, машину стянуло в кювет, и она перевернулась. Сразу поднять фуру на колеса не получилось бы, так как она гружённая товаром. Тогда я через социальные сети и среди моих знакомых кинул клич о помощи. В этот же день 6 апреля собралось более 100 добровольцев, - рассказал Бекжайық Айдынов.
Со слов мужчины добровольцы помогли разгрузить фуру и загрузить товар в другую машину, после чего удалось вытащить фуру на трассу из кювета.
- Если честно, я был рад за наших ребят, которые откликнулись и оказали помощь иностранным гражданам. Водитель и его напарник благодарили нас всех, так как помощи им было ждать неоткуда. От всей души мы сделали им подарок в виде тюбетейки и жилетки с национальным казахским орнаментом. Горжусь ребятами, что не прошли мимо чужой беды. Все вместе мы справились с поставленной задачей, - сказал Бекжайық Айдынов.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 4 на 5 апреля. На трассе Жанаозен-Кендерли перевернулась гружёная фура.
- Рано утром мы выехали на место аварии для того, чтобы узнать, чем можно помочь ребятам из Турции. Они рассказали, что везут товар из Турции в Актобе, но из-за сильно тумана им пришлось остановиться у обочины. К сожалению, машину стянуло в кювет, и она перевернулась. Сразу поднять фуру на колеса не получилось бы, так как она гружённая товаром. Тогда я через социальные сети и среди моих знакомых кинул клич о помощи. В этот же день 6 апреля собралось более 100 добровольцев, - рассказал Бекжайық Айдынов.
Со слов мужчины добровольцы помогли разгрузить фуру и загрузить товар в другую машину, после чего удалось вытащить фуру на трассу из кювета.
- Если честно, я был рад за наших ребят, которые откликнулись и оказали помощь иностранным гражданам. Водитель и его напарник благодарили нас всех, так как помощи им было ждать неоткуда. От всей души мы сделали им подарок в виде тюбетейки и жилетки с национальным казахским орнаментом. Горжусь ребятами, что не прошли мимо чужой беды. Все вместе мы справились с поставленной задачей, - сказал Бекжайық Айдынов.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 4 на 5 апреля. На трассе Жанаозен-Кендерли перевернулась гружёная фура.
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