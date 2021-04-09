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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 272

Жители двух сёл Мангистауской области боятся быть заживо похоронены под песчаными оползнями

Жители сел Жарма и Сазды в Мангистауской области жалуются на песчаные ловушки. Люди говорят, что их дома окружили зыбучие дюны, которые уже засыпали несколько строений. Об этом говорится в сюжете Первого канала «Евразия».

Кадр с видео телеканала "Евразия"
Люди, как передает телеканал «Евразия» жалуются, что под песчаными дюнами уже оказались их сараи и другие строения. Сельчане переживают, что следующими под натиск стихии могут попасть их дома.

Жители двух сёл Мангистауской области боятся быть заживо похоронены под песчаными оползнями

- Мой сарай, где я держала свой скот, провалился в песчаную яму. Его засыпало за пару дней. Песок к домам подбирается. Сегодня машина ваша до нас доехала - повезло!, - говорит Тиын Балмурзаева, жительница села Жарма.


По словам сельчан, им приходится платить немалые деньги, чтобы расчистить территорию от песка.

Жители двух сёл Мангистауской области боятся быть заживо похоронены под песчаными оползнями

- Я отдал 100 тысяч тенге за расчистку своей территории. На эти деньги я мог бы лошадь купить. Если не чистить, нас всех занесет песком, и мы заживо будем тут похоронены, - сетует Алдаберды Акшабаев.


По словам местных жителей, раньше до дюн был километр, а уже сейчас барханы находятся всего в нескольких метрах от их ворот. Некоторые жители бросили свои дома. Они устали жить в страхе. В Жарме сейчас осталось всего 100 человек, которые хотят просто сохранить свои дома.

Такие же проблемы в селе Сазды.

- Мы знаем про это, голову сломали, как помочь людям. Обратились за помощью в управление природных ресурсов. Там уже разработали проект для сохранения двух аулов. Он обойдется в 430 миллионов тенге. Но срок реализации еще не определен, - заявил Талгат Кыланов, заместитель акима Мангистауского района.

Суть проекта, как сообщил чиновник, в биологической стабилизации пустыни. Он считает, что в борьбе с песчаной стихией помогут растения, которые закрепляют почву своими корнями. Например, саксаул. Он сможет задержать гектары дюн и остановить песчаные оползни.




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