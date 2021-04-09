Жители двух сёл Мангистауской области боятся быть заживо похоронены под песчаными оползнями

- Мой сарай, где я держала свой скот, провалился в песчаную яму. Его засыпало за пару дней. Песок к домам подбирается. Сегодня машина ваша до нас доехала - повезло!, - говорит Тиын Балмурзаева, жительница села Жарма.

- Я отдал 100 тысяч тенге за расчистку своей территории. На эти деньги я мог бы лошадь купить. Если не чистить, нас всех занесет песком, и мы заживо будем тут похоронены, - сетует Алдаберды Акшабаев.