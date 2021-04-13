В Мангистау за день прививку от коронавируса получили 970 человек

Фото управления здравоохранения Мангистауской области
По информации пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, 12 апреля І-ым компонентом вакцины привиты 935 человек.
- медицинская клиника «Нейрон» - 95 человек;
- здание Ассамблеи народа Казахстана - 25 человек;
- Мунайлинская центральная районная больница - 130 человек;
- Тупкараганская центральная районная больница - 35 человек;
- Актауская городская поликлиника №1 - 150 человек;
- Актауская городская поликлиника №2 - 75 человек;
- Жетыбайская сельская больница - 25 человек;
- медицинская клиника «Сенім» - 40 человек;
- медицинская клиника «Ясин» - 90 человек;
- «МАЭК» - 100 человек;
- медицинская клиника «Медикер плюс» - 80 человек;
- медицинская клиника «Еркемед» - 10 человек.
ІI-ым компонентом вакцины привиты 35 человек. В Актауской городской поликлинике №1 - 5 человек, Актауской городской поликлинике №2 - 15, медицинской клинике «Нейрон» - 5, Мунайлинской ЦРБ - 10.
С начала вакцинации населения, то есть с 5 апреля, по области общее количество привитых І-ым компонентом составляет - 7933 человека, остаток вакцин - 12310 доз.
ІІ-ым компонентом привиты 1122, остаток вакцин - 8175 доз.
Как получить вакцинацию против коронавируса, какое состояние после прививки считается нормой, а какое должно насторожить, можно прочитать здесь.
- медицинская клиника «Нейрон» - 95 человек;
- здание Ассамблеи народа Казахстана - 25 человек;
- Мунайлинская центральная районная больница - 130 человек;
- Тупкараганская центральная районная больница - 35 человек;
- Актауская городская поликлиника №1 - 150 человек;
- Актауская городская поликлиника №2 - 75 человек;
- Жетыбайская сельская больница - 25 человек;
- медицинская клиника «Сенім» - 40 человек;
- медицинская клиника «Ясин» - 90 человек;
- «МАЭК» - 100 человек;
- медицинская клиника «Медикер плюс» - 80 человек;
- медицинская клиника «Еркемед» - 10 человек.
ІI-ым компонентом вакцины привиты 35 человек. В Актауской городской поликлинике №1 - 5 человек, Актауской городской поликлинике №2 - 15, медицинской клинике «Нейрон» - 5, Мунайлинской ЦРБ - 10.
С начала вакцинации населения, то есть с 5 апреля, по области общее количество привитых І-ым компонентом составляет - 7933 человека, остаток вакцин - 12310 доз.
ІІ-ым компонентом привиты 1122, остаток вакцин - 8175 доз.
Как получить вакцинацию против коронавируса, какое состояние после прививки считается нормой, а какое должно насторожить, можно прочитать здесь.
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