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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 770

Фотографии с изображением фламинго актауского блогера опубликовали в японском журнале

Фотографию со стаей фламинго блогера Азамата Сарсенбаева опубликовали в японском ежеквартальном журнале Hoppoken. Она послужила иллюстрацией для статьи о потенциале экологического туризма в Казахстане и Средней Азии. Об этом блогер сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Фото предоставил Наоки Нихей
Японский журналист Наоки Нихей использовал в качестве иллюстрации к своей статье фотографию со стаей фламинго, которую сделал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, с указанием его авторства. Материал об экотуристическом потенциале Казахстана и других стран Средней Азии вышел в ежеквартальном журнале Hoppoken.

- Два месяца назад дал разрешение на публикацию моих фото японскому журналисту, который писал про туристический потенциал Казахстана. Вот результаты, - поделился Азамат Сарсенбаев в социальных сетях.

По его словам, он также подробно рассказал журналисту о потенциале экологического туризма в Казахстане и Мангистау.

Фотографии с изображением фламинго актауского блогера опубликовали в японском журнале

Фото статьи с иллюстрацией Азамата Сарсенбаева (нижний левый угол)


Наоки Нихей, выпускник университета Васэда в Токио, ранее участвовал в проектах поддержки развивающихся стран Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Он жил и работал в Узбекистане, США и Кыргызстане, а в будущем, по его словам, планирует переехать в Казахстан.

Журнал Hoppoken издается с 1976 года Центром международного обмена и сотрудничества Хоккайдо (HIECC). Издание, согласно официальному сайту Центра, рассказывает об образе жизни, экономике, науке и искусстве зарубежных стран.



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