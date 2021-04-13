Фотографии с изображением фламинго актауского блогера опубликовали в японском журнале

Фото статьи с иллюстрацией Азамата Сарсенбаева (нижний левый угол)

Японский журналист Наоки Нихей использовал в качестве иллюстрации к своей статье фотографию со стаей фламинго, которую сделал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, с указанием его авторства. Материал об экотуристическом потенциале Казахстана и других стран Средней Азии вышел в ежеквартальном журнале Hoppoken.- Два месяца назад дал разрешение на публикацию моих фото японскому журналисту, который писал про туристический потенциал Казахстана. Вот результаты, - поделился Азамат Сарсенбаев в социальных сетях.По его словам, он также подробно рассказал журналисту о потенциале экологического туризма в Казахстане и Мангистау.Наоки Нихей, выпускник университета Васэда в Токио, ранее участвовал в проектах поддержки развивающихся стран Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Он жил и работал в Узбекистане, США и Кыргызстане, а в будущем, по его словам, планирует переехать в Казахстан.Журнал Hoppoken издается с 1976 года Центром международного обмена и сотрудничества Хоккайдо (HIECC). Издание, согласно официальному сайту Центра, рассказывает об образе жизни, экономике, науке и искусстве зарубежных стран.