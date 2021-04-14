Военные самолёты над поселками Мангистау сняли на видео

Кадр видео
Военные самолеты запечатлели 13 апреля.
По словам сельчан, они летали очень низко над населенным пунктом. Авиация также была замечена над 9,7,14 микрорайонами.
В пресс-службе Министерства обороны РК сообщили, что на территории региона проводится оперативно-тактическое учение «Калкан-2021».
Помимо нешего региона, учения проводятся в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской и Атырауской областях.
Учения продлятся до 17 апреля 2021 года.
Напомним, ранее на трассе Актау-Жанаозен приземлился военный самолет.
По словам сельчан, они летали очень низко над населенным пунктом. Авиация также была замечена над 9,7,14 микрорайонами.
В пресс-службе Министерства обороны РК сообщили, что на территории региона проводится оперативно-тактическое учение «Калкан-2021».
Помимо нешего региона, учения проводятся в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской и Атырауской областях.
Учения продлятся до 17 апреля 2021 года.
Напомним, ранее на трассе Актау-Жанаозен приземлился военный самолет.
Оставьте свой комментарий первым.