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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 12:12

Просмотров: 1181

Цена прощения! Два с половиной года лишения свободы присудили за смертельное ДТП в Актау

Вдова мужчины, который скончался в результате ДТП, совершенного пьяным водителем, простила виновника аварии и просила не назначать ему наказание в виде лишения свободы. Кроме того, потерпевшая сторона не заявляла к подсудимому каких-либо имущественных требований. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото
В Мангистауском областном суде разъяснили, почему мужчину, совершившего смертельное ДТП в нетрезвом состоянии, приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

- Максимальный срок, предусмотренный санкцией ч.3 ст.345-1 УК РК, составляет 7 лет лишения свободы, однако по данному уголовному делу суд, назначая 2 года 6 месяцев лишения свободы, руководствовался положением ч.2 ст. 55 УК РК, предусматривающим назначение более мягкого наказания в случаях наличия смягчающих обстоятельств по делу. Суд учел, что подсудимый возместил потерпевшей стороне полностью материальный ущерб, супруга погибшего в суд обратилась с заявлением о прощении подсудимого и о неназначении ему лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

По данным суда, потерпевшая сторона в ходе рассмотрения судом уголовного дела не заявляла к подсудимому каких-либо имущественных требований.

Также в суде объяснили решение судьи об отбытии наказания в колонии-поселении.

- Относительно определения судом отбывания наказания в уголовно-исполнительном учреждении минимальной безопасности (колония-поселение) необходимо разъяснить, что, согласно Уголовному Закону, по всем правонарушениям, относящимся к категории неосторожных, суды назначают к отбытию учреждения минимальной безопасности (колонии-поселения), - говорится в сообщении областного суда.

Комментируя компенсацию, которую обязан выплатить подсудимый, в суде отметили, что сумму в размере 39 765 тенге виновник ДТП должен оплатить в обязательный Фонд потерпевших.

Ранее сообщалось, что в Актау суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, совершившего смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Водителя приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав сроком на десять лет.

Вынесенный приговор вызвал общественный резонанс в социальных сетях.



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Комментарии ( 3 )

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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 14:52
Пьяный за рулём это отягчающее обстоятельство! Подвергал опасности огромное количество людей. Убил одного человека. Прокурор, в чём дело?
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 13:09
Суд учел, что подсудимый возместил потерпевшей стороне полностью материальный ущерб....воскресил погибшего. Одним словом чушь из уст людей призванных справлять правосудие. Поднимите дела, где водитель был трезв во время ДТП, как правило дают от 2.5. до 4х лет лишения свободы и даже если водитель не виновен и есть погибший получает условно. Почему прокурор согласился с данным приговором можно только догадываться.
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:57
К гадалке не ходи – развели просто деньгами, причём большими.... Убил пьяным человека и на 2 года на поселение... А ущерб в почти 40 тысяч – вообще смешно
 
 

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