Цена прощения! Два с половиной года лишения свободы присудили за смертельное ДТП в Актау

Иллюстративное фото
В Мангистауском областном суде разъяснили, почему мужчину, совершившего смертельное ДТП в нетрезвом состоянии, приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.
- Максимальный срок, предусмотренный санкцией ч.3 ст.345-1 УК РК, составляет 7 лет лишения свободы, однако по данному уголовному делу суд, назначая 2 года 6 месяцев лишения свободы, руководствовался положением ч.2 ст. 55 УК РК, предусматривающим назначение более мягкого наказания в случаях наличия смягчающих обстоятельств по делу. Суд учел, что подсудимый возместил потерпевшей стороне полностью материальный ущерб, супруга погибшего в суд обратилась с заявлением о прощении подсудимого и о неназначении ему лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
По данным суда, потерпевшая сторона в ходе рассмотрения судом уголовного дела не заявляла к подсудимому каких-либо имущественных требований.
Также в суде объяснили решение судьи об отбытии наказания в колонии-поселении.
- Относительно определения судом отбывания наказания в уголовно-исполнительном учреждении минимальной безопасности (колония-поселение) необходимо разъяснить, что, согласно Уголовному Закону, по всем правонарушениям, относящимся к категории неосторожных, суды назначают к отбытию учреждения минимальной безопасности (колонии-поселения), - говорится в сообщении областного суда.
Комментируя компенсацию, которую обязан выплатить подсудимый, в суде отметили, что сумму в размере 39 765 тенге виновник ДТП должен оплатить в обязательный Фонд потерпевших.
Ранее сообщалось, что в Актау суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, совершившего смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Водителя приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав сроком на десять лет.
Вынесенный приговор вызвал общественный резонанс в социальных сетях.
- Максимальный срок, предусмотренный санкцией ч.3 ст.345-1 УК РК, составляет 7 лет лишения свободы, однако по данному уголовному делу суд, назначая 2 года 6 месяцев лишения свободы, руководствовался положением ч.2 ст. 55 УК РК, предусматривающим назначение более мягкого наказания в случаях наличия смягчающих обстоятельств по делу. Суд учел, что подсудимый возместил потерпевшей стороне полностью материальный ущерб, супруга погибшего в суд обратилась с заявлением о прощении подсудимого и о неназначении ему лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
По данным суда, потерпевшая сторона в ходе рассмотрения судом уголовного дела не заявляла к подсудимому каких-либо имущественных требований.
Также в суде объяснили решение судьи об отбытии наказания в колонии-поселении.
- Относительно определения судом отбывания наказания в уголовно-исполнительном учреждении минимальной безопасности (колония-поселение) необходимо разъяснить, что, согласно Уголовному Закону, по всем правонарушениям, относящимся к категории неосторожных, суды назначают к отбытию учреждения минимальной безопасности (колонии-поселения), - говорится в сообщении областного суда.
Комментируя компенсацию, которую обязан выплатить подсудимый, в суде отметили, что сумму в размере 39 765 тенге виновник ДТП должен оплатить в обязательный Фонд потерпевших.
Ранее сообщалось, что в Актау суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, совершившего смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Водителя приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав сроком на десять лет.
Вынесенный приговор вызвал общественный резонанс в социальных сетях.