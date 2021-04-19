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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:23

Просмотров: 285

В Актау не будут проводить шествие Бессмертного полка

Из-за карантинных ограничений в Актау не будут проводить праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Фото из архива Lada.kz
В Актау не планируют проводить мероприятия в честь празднования Дня Победы. Как сообщили в пресс-службе акимата, это связано с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Шествия в рамках акции «Бессмертный полк» проводить также не будут.

На сегодняшний день в Мангистауской области действует постановление главного санитарного врача региона, которое запрещает проведение массовых мероприятий.

Напомним, последнее постановление вступило в силу 17 апреля.

А вот так проходил «Бессмертный полк» в прошлые годы.

Участниками акции «Бессмертный полк» в 2018 году стали порядка 6000 человек.

Около пяти тысяч жителей Актау примут участие в акции «Бессмертный полк-2019»



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Комментарии ( 2 )

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  • крякозя́бр
  • Око
 jokerok (Посетители) Сегодня, 18:54
Надо пообщаться с руководством Риксоса чтобы у них провести шествие Бессмертного полка. Им то никто ничё не скажет я так понимаю. Там можно хоть многотысячные оргии проводить с блэкджеком и .... никто даже не пукнет против. Ну максимум потом скажут что оштрафовали. Потом, через неделю!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 18:34
Ну, понятно, изоляция, типа. А сделать альтернативный вариант, например, вечером на стене любого дома в центре, через проектор показать все фото ветеранов, кто представит из родственников?
Интересно, концерты в риксосе уже запрещены?
 
 

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