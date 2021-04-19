В Актау не будут проводить шествие Бессмертного полка

Фото из архива Lada.kz
В Актау не планируют проводить мероприятия в честь празднования Дня Победы. Как сообщили в пресс-службе акимата, это связано с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Шествия в рамках акции «Бессмертный полк» проводить также не будут.
На сегодняшний день в Мангистауской области действует постановление главного санитарного врача региона, которое запрещает проведение массовых мероприятий.
Напомним, последнее постановление вступило в силу 17 апреля.
А вот так проходил «Бессмертный полк» в прошлые годы.
Участниками акции «Бессмертный полк» в 2018 году стали порядка 6000 человек.
Около пяти тысяч жителей Актау примут участие в акции «Бессмертный полк-2019»
Шествия в рамках акции «Бессмертный полк» проводить также не будут.
На сегодняшний день в Мангистауской области действует постановление главного санитарного врача региона, которое запрещает проведение массовых мероприятий.
Напомним, последнее постановление вступило в силу 17 апреля.
А вот так проходил «Бессмертный полк» в прошлые годы.
Участниками акции «Бессмертный полк» в 2018 году стали порядка 6000 человек.
Около пяти тысяч жителей Актау примут участие в акции «Бессмертный полк-2019»