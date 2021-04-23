В урочище Бозжыра исполнили кюй «Адай»

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«Ассаламалейкум из Индонезии!»

Домбристка Маржан Капсамат и виолончелист Багжан Октябрь записали клип на обзорной площадке в урочище Бозжыра. Они исполнили знаменитый кюй «Адай» авторства Курмангазы Сагырбайулы.Молодые люди поделились клипом в своих социальных сетях. Подписчики остались в восторге от красоты ролика и исполнения произведения.Иностранные пользователи Сети отметили самобытность произведения и красоту мангистауских пейзажей.