Коллеги экс-руководителя облздрава Мангистау просят перевести Жаманбаеву на домашний арест

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Как сообщает издание, сторонники бывшего руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой, помещённой под стражу на время расследования уголовного дела о «крупных хищениях», провели пресс-конференцию в Нур-Султане, потребовав перевести экс-чиновницу под домашний арест.
Участники пресс-конференции заявляют, что Жаманбаева переболела коронавирусной инфекцией в прошлом году, у неё проблемы с печенью и сердцем, сахарный диабет, её здоровье резко пошатнулось.
— Почему её не отпустят под домашний арест до начала суда? Кому это помешает? Врачу, спасшему от смерти столько людей, теперь самой нужна медицинская помощь. В прошлом году, когда она заразилась коронавирусом, у неё было 100-процентное поражение лёгких. Ей только 26 марта сделали томографию. Когда она лежала в больнице, я пять раз приносила еду, но не могла её увидеть, — говорит коллега Жаманбаевой Балшырын Жанибек.
Агентство по противодействию коррупции подозревает Жамал Жаманбаеву в «использовании служебного положения для покупки по завышенным ценам рентген-аппаратов». Агентство заявило, что государству нанесён ущерб в размере 63 миллионов тенге. В этом году 30 января суд санкционировал меру пресечения — содержание под стражей на два месяца.
По словам Балшырын Жанибек, экс-глава управления здравоохранения Жаманбаева закупила вместо дешёвого оборудования, которое должно было прибыть из Актобе через три месяца, три единицы импортного оборудования, все они были в рабочем состоянии.
— Получается, население Мангистауской области не имеет права на качественное оборудование? Её обвиняют в том, что она не купила дешёвое оборудование. С текущим состоянием здоровья она может и не дотянуть до судебного процесса, — заявила коллега экс-руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.
Балшырын Жанибек поддержали и другие коллеги Жамал Жаманбаевой. Они обращались в прокуратуру и другие инстанции с просьбой о переводе бывшего главы управления под домашний арест, но, по их словам, эти обращения не дали результата.
Один из сторонников Жаманбаевой Махмут Космагамбетов заявил, что экс-чиновница подвергается психологическим пыткам со стороны сотрудников департамента Мангистауской области агентства по противодействию коррупции в следственном изоляторе ГМ-172/10, но суд, избравший меру пресечения, в своём постановлении об этом не упоминает.
По словам Космагамбетова, следственный суд Актау принял жалобу на действия сотрудника антикоррупционного агентства, который, как утверждают коллеги Жаманбаевой, довел её до обморочного состояния, прыснув в лицо неким препаратом, требуя признательных показаний.
Напомним, бывшего главного врача задержали по подозрению в использовании служебного положения.
Адвокат Жамал Жаманбаевой добивался изменения меры пресечении для своей подопечной, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Участники пресс-конференции заявляют, что Жаманбаева переболела коронавирусной инфекцией в прошлом году, у неё проблемы с печенью и сердцем, сахарный диабет, её здоровье резко пошатнулось.
— Почему её не отпустят под домашний арест до начала суда? Кому это помешает? Врачу, спасшему от смерти столько людей, теперь самой нужна медицинская помощь. В прошлом году, когда она заразилась коронавирусом, у неё было 100-процентное поражение лёгких. Ей только 26 марта сделали томографию. Когда она лежала в больнице, я пять раз приносила еду, но не могла её увидеть, — говорит коллега Жаманбаевой Балшырын Жанибек.
Агентство по противодействию коррупции подозревает Жамал Жаманбаеву в «использовании служебного положения для покупки по завышенным ценам рентген-аппаратов». Агентство заявило, что государству нанесён ущерб в размере 63 миллионов тенге. В этом году 30 января суд санкционировал меру пресечения — содержание под стражей на два месяца.
По словам Балшырын Жанибек, экс-глава управления здравоохранения Жаманбаева закупила вместо дешёвого оборудования, которое должно было прибыть из Актобе через три месяца, три единицы импортного оборудования, все они были в рабочем состоянии.
— Получается, население Мангистауской области не имеет права на качественное оборудование? Её обвиняют в том, что она не купила дешёвое оборудование. С текущим состоянием здоровья она может и не дотянуть до судебного процесса, — заявила коллега экс-руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.
Балшырын Жанибек поддержали и другие коллеги Жамал Жаманбаевой. Они обращались в прокуратуру и другие инстанции с просьбой о переводе бывшего главы управления под домашний арест, но, по их словам, эти обращения не дали результата.
Один из сторонников Жаманбаевой Махмут Космагамбетов заявил, что экс-чиновница подвергается психологическим пыткам со стороны сотрудников департамента Мангистауской области агентства по противодействию коррупции в следственном изоляторе ГМ-172/10, но суд, избравший меру пресечения, в своём постановлении об этом не упоминает.
По словам Космагамбетова, следственный суд Актау принял жалобу на действия сотрудника антикоррупционного агентства, который, как утверждают коллеги Жаманбаевой, довел её до обморочного состояния, прыснув в лицо неким препаратом, требуя признательных показаний.
Напомним, бывшего главного врача задержали по подозрению в использовании служебного положения.
Адвокат Жамал Жаманбаевой добивался изменения меры пресечении для своей подопечной, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.