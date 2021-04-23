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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 873

Коллеги экс-руководителя облздрава Мангистау просят перевести Жаманбаеву на домашний арест

Мангистауские врачи провели пресс-конференцию в Нур-Султане. Они просят изменить меру пресечения для бывшего главного врача Мангистауской области. Об этом сообщает сайт azattyq.kz

Фото из открытых источников
Как сообщает издание, сторонники бывшего руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой, помещённой под стражу на время расследования уголовного дела о «крупных хищениях», провели пресс-конференцию в Нур-Султане, потребовав перевести экс-чиновницу под домашний арест.

Участники пресс-конференции заявляют, что Жаманбаева переболела коронавирусной инфекцией в прошлом году, у неё проблемы с печенью и сердцем, сахарный диабет, её здоровье резко пошатнулось.

— Почему её не отпустят под домашний арест до начала суда? Кому это помешает? Врачу, спасшему от смерти столько людей, теперь самой нужна медицинская помощь. В прошлом году, когда она заразилась коронавирусом, у неё было 100-процентное поражение лёгких. Ей только 26 марта сделали томографию. Когда она лежала в больнице, я пять раз приносила еду, но не могла её увидеть, — говорит коллега Жаманбаевой Балшырын Жанибек.

Агентство по противодействию коррупции подозревает Жамал Жаманбаеву в «использовании служебного положения для покупки по завышенным ценам рентген-аппаратов». Агентство заявило, что государству нанесён ущерб в размере 63 миллионов тенге. В этом году 30 января суд санкционировал меру пресечения — содержание под стражей на два месяца.

По словам Балшырын Жанибек, экс-глава управления здравоохранения Жаманбаева закупила вместо дешёвого оборудования, которое должно было прибыть из Актобе через три месяца, три единицы импортного оборудования, все они были в рабочем состоянии.

— Получается, население Мангистауской области не имеет права на качественное оборудование? Её обвиняют в том, что она не купила дешёвое оборудование. С текущим состоянием здоровья она может и не дотянуть до судебного процесса, — заявила коллега экс-руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

Балшырын Жанибек поддержали и другие коллеги Жамал Жаманбаевой. Они обращались в прокуратуру и другие инстанции с просьбой о переводе бывшего главы управления под домашний арест, но, по их словам, эти обращения не дали результата.

Один из сторонников Жаманбаевой Махмут Космагамбетов заявил, что экс-чиновница подвергается психологическим пыткам со стороны сотрудников департамента Мангистауской области агентства по противодействию коррупции в следственном изоляторе ГМ-172/10, но суд, избравший меру пресечения, в своём постановлении об этом не упоминает.

По словам Космагамбетова, следственный суд Актау принял жалобу на действия сотрудника антикоррупционного агентства, который, как утверждают коллеги Жаманбаевой, довел её до обморочного состояния, прыснув в лицо неким препаратом, требуя признательных показаний.

Напомним, бывшего главного врача задержали по подозрению в использовании служебного положения.

Адвокат Жамал Жаманбаевой добивался изменения меры пресечении для своей подопечной, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.



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Комментарии ( 1 )

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касым (Посетители) Сегодня, 12:33
Можно же отпустить под домашний арест тем более для общества она не представляет потенциальную угрозу.
Казахстанский самый гуманный суд в мире.
 
 

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