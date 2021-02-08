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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 1143

Суд в Актау отказался отпустить под домашний арест Жамал Жаманбаеву

Мангистауский областной суд отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении Жамал Жаманбаевой. Об этом сообщил ее адвокат Мухтар Алибиев. В Сети появилось письмо с требованием отпустить Жамал Жаманбаеву под домашний арест в связи с ухудшением состояния ее здоровья.

Фото из архива Lada.kz
Мангистауской областной суд отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении Жамал Жаманбаевой. Об этом сообщил ее адвокат Мухтар Алибиев.

Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области будет находиться в следственном изоляторе два месяца. Ранее защита Жамал Жаманбаевой подала ходатайство о смягчении меры пресечения. Однако Мангистауский областной суд отклонил ходатайство.

- Нами было подано ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении Жамал Жаманбаевой. Однако суд отклонил наше ходатайство, - сообщил адвокат Мухтар

Тем временем в Сети началась акция в поддержку задержанной Жамал Жаманбаевой.

Публикации отмечаются хештегом #Жамалмысвами

В Facebook опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Верховного Суда Республики Казахстан Жакипу Асанову, генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову, министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву, Председателю Антикоррупционного агентства Республики Казахстан Алику Шпекбаеву.

Авторы письма отмечают, что Жамал Жаманбаева работает в сфере здравоохранения 33 года. В письме указываются подробности покупки рентген-аппаратов, из-за которых чиновницу обвинили в совершении коррупционного преступления.

- Пандемия убивала людей словно мух. Решения нужно было принимать в срочном порядке. В чем ее вина? В том, что она приобрела современные рентген-аппараты, у которых срок годности 37 месяцев и срок доставки занимал 20 дней, а не те, что дешевле, низкого качества, и должны были поступить в течение 90 дней?! - отмечают авторы письма.

Авторы письма просят тщательного расследования дела и отпустить из-под стражи Жамал Жаманбаеву, учитывая ее состояние здоровье.

- Заболевшая во время пандемии Жамал Абдибековна, находилась в реанимационном отделении 10 дней, болела месяц, не полностью вылечилась и вышла на работу до завершения лечения, в очень тяжелом состоянии, - говорится в обращении.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство управления здравоохранения Мангистау подозревается в совершении коррупционного преступления.
Жамал Жаманбаеву подозревают в том, что она, используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение трех передвижных рентген-аппаратов по завышенным ценам.

Жамал Жаманбаева была назначена на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года, во время чрезвычайного положения в стране. До этого назначения Жамал Жаманбаева много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Zhenis72
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  • Ну Ну
 lekler (Посетители) Сегодня, 19:12
Порочят имя хорошего человека. Кроме простых людей не кому заступиться. С явным коррупционером такие подсудных дел не было бы. Но нет, надо им для статистики хороших людей теребить и играть на нервах ее и ее родных и близких.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Zhenis72
  • Aktauskii
 bekenova (Посетители) Сегодня, 17:53
Кто-нибудь воспользовался этим рентген аппаратом бесплатно, все мои знакомые и соседи в Нейроне за 5 тыс тенге август-сентябрь проходили
 
 

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