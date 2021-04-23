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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:03

Просмотров: 747

Камни вместо воды: В Министерстве экологии назвали причину обмеления Каспия

Уровень воды в Каспийском море падает из-за незначительного количества осадков и снизившегося объёма притока реки Волга. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на Министерство экологии РК.

Фото из открытых источников
По сообщению zakon.kz, казахстанцев насторожило состояние Каспийского моря. В Минэкологии ответили, что с 1978 по 1995 годы уровень воды в Каспийском море повышался. Средняя интенсивность подъёма уровня за этот период составила около 14 сантиметров в год, а в отдельные годы – до 36 сантиметров.

- Здесь могло бы быть Каспийское море, но, к большому сожалению, со стороны Атырау оно уже превратилось в "бархан", сообщают наши читатели родом из Западно-Казахстанской области. Второй Арал на подходе? Интересно, власти в курсе данной проблемы? - говорится в сообщениях людей.

В 1995 году повышение замедлилось. Начиная с 2006 года, уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению.

- Снижение уровня моря более чем на один метр способствовало изменению положения береговой линии Каспийского моря, особенно в казахстанском секторе. Это объясняется тем, что данный район моря имеет малые уклоны дна и прилегающей к нему суши и даже небольшие изменения уровня моря приводят к значительным затоплениям или осушениям побережья. За этот период площадь водной поверхности моря уменьшилась более чем на 22 тысячи квадратных километров, причём половина приходится на казахстанскую часть Северного Каспия, - говорится в сообщении Министерства экологии.

Уровень Каспийского моря меняется, в основном, из-за водного баланса, которое изменяется под влиянием климата.

Дело в том, что с 2006 по 2020 годы на акваторию Каспийского моря выпало мало осадков, а процессы испарения были более интенсивными. Также это связано с тем, что из реки Волга сократился приток воды (там были маловодные годы). Главная причина этой маловодности - потепление климата, охватившее всё северное полушарие.

Чтобы не допустить обмеления Каспийского моря, в Министерстве экологии рассказали, какие меры предпринимаются.

- В 2016 году между Казахстаном и Россией было подписано соглашение и создана комиссия по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) (река, которая протекает по территории России и Казахстана, впадает в Каспийское море - ред.) Также в 2020 году был подписан документ по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие). В настоящее время казахстанские и российские эксперты приступили к сбору данных и анализу гидрологических характеристик водных объектов в бассейне реки Жайык. По итогам исследований эксперты планируют выработать предложения по синхронизации режима водохранилищ в период половодья. Данные меры позволят осуществлять природоохранные попуски (периодическая или эпизодическая подача воды из водохранилища для регулирования расхода или уровня воды в водохранилище - ред.), необходимые для затопления поймы, близкие к природным, промывки нерестилищ и улучшения экологического состояния реки Жайык, - говорится в сообщении ведомства.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море - из-за своих размеров, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

Оно омывает границы Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана, но самая протяжённая береговая линия – на территории Казахстана. В западной части Казахстана на побережье Каспия расположены города Актау и Атырау.

В декабре прошлого года Каспию предсказали серьёзное обмеление к концу XXI века. Расчёты учёных показали, что в ближайшие десятилетия уровень воды во многих крупнейших пресных и солёных водоемах мира может серьёзно понизиться. Особенно сильно это затронет Каспийское море, площадь которого может резко сократиться из-за того, что вода с его поверхности будет испаряться быстрее, а в северной части водоема зимой исчезнет ледовый покров.



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Комментарии ( 3 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:34
Да вы ещё по больше навтыкайте в море опреснительных установок...и будет вам большее счастья.... везде уже пошла какая-то больная мода и тенденции на опреснения каспийской морской воды месторождения Прорва, Каламкас и вот теперь ещё Каражанбас.... мало того,что имеются ещё городские опреснительные сооружения... ещё и наш соседи Азербайджан и Туркменистан используют морскую воду для опреснения своих объектов......А ведь как мы прекрасно знаем, что Каспийское море это бессточное озеро-море к большому сожалению туда только втекают русла рек Терек, Волга,Урал, Кура, Аракс и ещё семь маленьких рек но ничего оттуда не вытекает это не открытый бассейн как Чёрное море где идёт постоянное пополнение водных ресурсов и сохраняется водный баланс уровня моря.... тоже самое и Персидский залив где также арабами своё время было понастроено тысячи опреснительных установок для потребления воды но там возобновляемые источники, а у нас, что в итоге некогда крупная река Урал уже на сегодняшний день окончательно убита и её воды не доходят до самого Каспия....Волга мать всех русских рек находится в плачевном состоянии и с каждым годом всё больше мелеет... уже прекращено судоходство по некогда всемирно известного Волго-Балтийскому каналу он же Беломорканал.. везде по всем оставшиеся крупным истокам рек понатыкали как ножи всякого рода гидротехнические сооружения и плотины.... каждый живёт только одним днём...Скоро сам Каспий разделит ту же участь как в своё время несчастный и многострадальный Арал....
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:27
Вобщем если подытожить то "оно само, мы ничего не трогали". Каспию трындец в итоге.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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