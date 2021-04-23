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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:25

Просмотров: 785

Несколько крыс обнаружили жители Актау в районе Приморского

Пользователь сайта снял на видео крыс. По словам автора видео, грызуны облюбовали это место ещё несколько дней назад.

Фото из открытых источников
Житель Актау снял на видео несколько крыс в Приморском, напротив пляжа «Достар».

- Первый раз я увидел их три дня назад, но снять не успел, а сегодня они вновь попались мне на глаза. Там их 3-4 особи. По очереди они выбегают, чтоб полакомиться едой из собачьей миски. Таких больших крыс мне довелось увидеть впервые, – рассказал житель Актау.

Редакция ожидает комментарий от акимата Актау. Именно чиновники, по мнению специалистов СЭС, должны отвечать за отсутствие грызунов в городе.




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Комментарии ( 2 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 20:11
Карабельная крыса. Видимо с паромами прибыла. А так наша область не входит в ареал их распространения.
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:12
По видео видно, что человек сам им там устроил пятизвёздочный крысиный отель с all inclusive.
 
 

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