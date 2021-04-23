Несколько крыс обнаружили жители Актау в районе Приморского

Житель Актау снял на видео несколько крыс в Приморском, напротив пляжа «Достар».- Первый раз я увидел их три дня назад, но снять не успел, а сегодня они вновь попались мне на глаза. Там их 3-4 особи. По очереди они выбегают, чтоб полакомиться едой из собачьей миски. Таких больших крыс мне довелось увидеть впервые, – рассказал житель Актау.Редакция ожидает комментарий от акимата Актау. Именно чиновники, по мнению специалистов СЭС, должны отвечать за отсутствие грызунов в городе.