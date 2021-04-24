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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 2973

В Актау запустили в работу новый фонтан

Об открытии нового фонтана сообщили жители Актау.

Коллаж из кадров видеоматериала
Новый фонтан открыли в Актау сегодня, 24 апреля.

Он расположен на территории областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.

Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видео с новой городской достопримечательностью.



Напомним, в 2020 году в Актау снесли фонтан, который горожане прозвали «Памятником коронавирусу».

Жители Актау выразили недовольство состоянием фонтана в 26 микрорайоне.

В том же году в Жанаозене открылся музыкальный фонтан по проекту, который изначально создавали для Актау.



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Комментарии ( 7 )

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  • Dushman
  • alesha
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 21:14
главный пректировщик и архитектор фонтана мечты случайно не Газиз Надуев?
 
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  • alesha
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 21:10
.. ещё раз убеждаюсь в недальновидности наших недалёких от народа властей...вы бы ещё этот фонтан поставили где-нибудь в районе урочища Саура...все фонтаны должны находиться в шаговой доступности,а не на отшибе.... туда даже толком автобусы не ездят и кто туда будет ходить??? ....Маразм крепчал....на площади Интымак было идеальное место для установки каскада фонтанов...нет готовые под них секции... стыдливо засыпали землёй и высадили розы...это наверное только у нас в Казахстане такое возможно....
 
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  • Галина63
  • мунайши73
  • kolu411
  • 302847066
  • Василий Кравчук
 alixah (Посетители) Сегодня, 19:27
Там-же никто не ходит, зачем?
 
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  • alixah
  • kolu411
  • Василий Кравчук
  • Empro
 464026038 (Посетители) Сегодня, 19:00
Хаха! Молодцы! Верхнюю зону не могут обеспечить водой нормально, всю зиму ищут отопление, а в тёплое время года питьевую воду! Люди на верхних этажах жалуются, что напора на стиральные машинки не хватает даже ночью! Но зато фонтан поставили! Молодцы! Первая необходимость в Актау-фонтан!
 
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 302847066 (Посетители) Сегодня, 18:48
Посмотрим сколько он будет работать.
 
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:37
Проектировщик от Бога. С нашими ветрами струя фонтана не должна бить вертикально вверх.
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 18:31
Убожество блиа stena
 
 

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