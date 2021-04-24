В Актау запустили в работу новый фонтан

Коллаж из кадров видеоматериала
Новый фонтан открыли в Актау сегодня, 24 апреля.
Он расположен на территории областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.
Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видео с новой городской достопримечательностью.
Напомним, в 2020 году в Актау снесли фонтан, который горожане прозвали «Памятником коронавирусу».
Жители Актау выразили недовольство состоянием фонтана в 26 микрорайоне.
В том же году в Жанаозене открылся музыкальный фонтан по проекту, который изначально создавали для Актау.
Он расположен на территории областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.
Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видео с новой городской достопримечательностью.
Напомним, в 2020 году в Актау снесли фонтан, который горожане прозвали «Памятником коронавирусу».
Жители Актау выразили недовольство состоянием фонтана в 26 микрорайоне.
В том же году в Жанаозене открылся музыкальный фонтан по проекту, который изначально создавали для Актау.