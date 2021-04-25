Искатели приключений: В урочище Бозжыра направилась экспедиция из Алматы

Фото из архива «Лады»
Экспедиция «Мангыстау-2021» организована информационным агентством «Караван» и клубом любителей путешествий qazaqexpedition. Старт был дан 24 апреля на рассвете с площади Республики в Алматы.
Путешественникам предстоит преодолеть более пяти тысяч километров на автомобилях.
Напомним, въезд на Бозжыру стал платным.
Ранее в урочище Бозжыра исполнили кюй «Адай».
Стали известны победители тендера по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по строительству автомобильных дорог к Бозжыре и смотровой площадке урочища.
Свой взгляд по поводу строительства VIP-отеля в урочище Бозжыра высказал Олег Белов в материале журнала «Ветер странствий».
Путешественникам предстоит преодолеть более пяти тысяч километров на автомобилях.
- Мы побываем в красивейших местах Западного Казахстана, урочище Бозжыра, плато Устюрт, на раскопках старинных крепостей. Участники в предвкушении приключений, - сообщает издание.
Напомним, въезд на Бозжыру стал платным.
Ранее в урочище Бозжыра исполнили кюй «Адай».
Стали известны победители тендера по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по строительству автомобильных дорог к Бозжыре и смотровой площадке урочища.
Свой взгляд по поводу строительства VIP-отеля в урочище Бозжыра высказал Олег Белов в материале журнала «Ветер странствий».
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