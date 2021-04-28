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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:18

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Нормативная лексика закончилась! Высаженные саженцы полили в Актау спустя месяц

На месте вырубленных работниками ТОО «Кала жолдары» кустарников карликовой ивы в начале апреля появились новые, которые были высажены в сухую почву. Спустя месяц их первый раз полили.

До и после
Местная жительница Галина заявила, что саженцы молодых деревьев были политы впервые 26 апреля.

Нормативная лексика закончилась! Высаженные саженцы полили в Актау спустя месяц


По словам жительницы, они были высажены в сухую почву, и до сих пор их никто не поливал.

- От силы два-три кустика показали свои листочки, а всё остальное стоит сухостоем. Это потому что их высадили в сухую землю и не соизволили полить, а так бы они все сейчас благополучно зеленели. Скорее всего они не приживутся, - говорит Галина.


Напомним, карликовую иву уничтожили в октябре прошлого года.

Тогда заместитель акима Актау Серик Гусман заявил, что кустарники ивы были срезаны работниками ТОО «Кала жолдары» ошибочно. Взамен вырубленных растений предприятие обязалось посадить деревья.

В начале апреля на месте вырубленных работниками ТОО «Кала жолдары» кустарников карликовой ивы появились новые саженцы, но, по словам местной жительницы, они были высажены в сухую почву, и их никто не поливал.



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