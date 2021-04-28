Нормативная лексика закончилась! Высаженные саженцы полили в Актау спустя месяц

- От силы два-три кустика показали свои листочки, а всё остальное стоит сухостоем. Это потому что их высадили в сухую землю и не соизволили полить, а так бы они все сейчас благополучно зеленели. Скорее всего они не приживутся, - говорит Галина.

Местная жительница Галина заявила, что саженцы молодых деревьев были политы впервые 26 апреля.По словам жительницы, они были высажены в сухую почву, и до сих пор их никто не поливал.Напомним, карликовую иву уничтожили в октябре прошлого года.Тогда заместитель акима Актау Серик Гусман заявил , что кустарники ивы были срезаны работниками ТОО «Кала жолдары» ошибочно. Взамен вырубленных растений предприятие обязалось посадить деревья.В начале апреля на месте вырубленных работниками ТОО «Кала жолдары» кустарников карликовой ивы появились новые саженцы, но, по словам местной жительницы, они были высажены в сухую почву, и их никто не поливал.