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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:08

Просмотров: 579

Высаженные саженцы не поливают в Актау

На месте вырубленных работниками ТОО «Кала жолдары» кустарников карликовой ивы появились новые саженцы. По словам местной жительницы, они были высажены в сухую почву и до сих пор их никто не поливал.

Кадр видео
Местная жительница Галина пожаловалась на отсутствие полива молодых саженцев, высаженных напротив «Центра развития спорта» на спуске в 4А микрорайоне.

По ее словам, саженцы молодых деревьев были высажены в сухую землю две недели назад. По сегодняшний день, 18 апреля, на этом участке ни разу не проводился полив.

- Во-первых, на это выделялись средства. Во-вторых, труд коммунальных работников. И, просто-напросто, об этих саженцах забыли. Зачем тогда сажать, если нет добросовестного полива. Так, для галочки? Это невежество! Они не примутся. С таким отношением город превратится в пустырь!, - негодует Галина.


Напомним, карликовую иву уничтожили в октябре прошлого года.

Данную ситуацию прокомментировал заместитель акима Актау Серик Гусман. Он заявил, что кустарники ивы были срезаны работниками ТОО «Кала жолдары» ошибочно. Взамен вырубленных растений предприятие обязалось посадить деревья.

Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.




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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:16
ни кто и не ожидал других вариантов

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 19:53
Пфф не новость, всё как всегда главное высадили саженцы, когда наши жители жалуются что нет деревьев, надо в придачу и жаловаться их не поливают.rofl
А так реально жара поднимается и дождей походу не будет, акимат главное поливает возле своих зданий, чтобы красиво было и не стыдно а что в городе творится им пофиг, через тонированные стекла мерсов невидно этого! blind
 
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  • kz1990
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 19:26
Что не смеётесь?! Не смешно?!
Это Актау rofl chih rofl !!!
 
 

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