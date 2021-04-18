Высаженные саженцы не поливают в Актау

- Во-первых, на это выделялись средства. Во-вторых, труд коммунальных работников. И, просто-напросто, об этих саженцах забыли. Зачем тогда сажать, если нет добросовестного полива. Так, для галочки? Это невежество! Они не примутся. С таким отношением город превратится в пустырь!, - негодует Галина.

Местная жительница Галина пожаловалась на отсутствие полива молодых саженцев, высаженных напротив «Центра развития спорта» на спуске в 4А микрорайоне.По ее словам, саженцы молодых деревьев были высажены в сухую землю две недели назад. По сегодняшний день, 18 апреля, на этом участке ни разу не проводился полив.Напомним, карликовую иву уничтожили в октябре прошлого года.Данную ситуацию прокомментировал заместитель акима Актау Серик Гусман. Он заявил, что кустарники ивы были срезаны работниками ТОО «Кала жолдары» ошибочно. Взамен вырубленных растений предприятие обязалось посадить деревья.Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.