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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:19

Просмотров: 716

Мобильная группа защиты прав предпринимателей создана в Мангистау

Предотвращение незаконных проверок со стороны государственных органов и необоснованного вмешательства в их деятельность - основная цель мобильной группы. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона сообщил старший прокурор управления комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Мангистауской области Досбол Меделов.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
Если предпринимателей проверяют незаконно, они могут пожаловаться членам мобильной группы.

- В области зарегистрировано 192 акта о регистрации проверок субъектов малого и микробизнеса. В прошлом году количество проверок предпринимателей в связи с пандемией снизилось на 90,2 процента. Также можно проверить отчет о проверке и его законность через специальную систему Комитета по правовой статистике и специальному учету под названием «ERSOP». Хочу сказать, что права малых и микропредпринимателей всегда защищены. В соответствии с Указом №229 Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «О введении моратория на проверки и профилактический контроль и надзор в Республике Казахстан» центральными государственными и местными исполнительными органами с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор за субъектами малого предпринимательства, в том числе и микробизнеса приостановлены, - сказал старший прокурор Досбол Меделов.


Обратиться к членам мобильной группы можно по телефону: 8 702 744 99 91



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Комментарии ( 1 )

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Исатай (Посетители) Сегодня, 18:46
Свои против своих. Так, что-ли получается?
 
 

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