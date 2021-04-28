Мобильная группа защиты прав предпринимателей создана в Мангистау

- В области зарегистрировано 192 акта о регистрации проверок субъектов малого и микробизнеса. В прошлом году количество проверок предпринимателей в связи с пандемией снизилось на 90,2 процента. Также можно проверить отчет о проверке и его законность через специальную систему Комитета по правовой статистике и специальному учету под названием «ERSOP». Хочу сказать, что права малых и микропредпринимателей всегда защищены. В соответствии с Указом №229 Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «О введении моратория на проверки и профилактический контроль и надзор в Республике Казахстан» центральными государственными и местными исполнительными органами с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор за субъектами малого предпринимательства, в том числе и микробизнеса приостановлены, - сказал старший прокурор Досбол Меделов.

Если предпринимателей проверяют незаконно, они могут пожаловаться членам мобильной группы.Обратиться к членам мобильной группы можно по телефону: