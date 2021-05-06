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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 514

Нурдаулет Килыбай: В этом году в Актау планируем обновить 95 процентов автобусного парка

В 2021 году в Актау планируется обновить 95 процентов автобусного парка. В этих целях акиматами Актау и Мангистауской области совместно с СПК «Каспий» подготовлен проект. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Актау.

Фото из архива Lada.kz
Как сообщил Нурдаулет Килыбай, по первому этапу проекта для Актау по лизинговой программе АО «Банк Развития Казахстана» (БРК-Лизинг) приобретены 18 новых современных автобусов марки «Ютонг», смонтированные на заводе «СарыаркаАвтоПром» Костанайской области.

- Как вам известно, данные автобусы начали курсировать по городским общественным маршрутам с 1 ноября 2020 года (№3, №7, №8). В целях обновления оставшихся автобусов перевозчиками завезено ещё 30 низкопольных новых автобусов, в том числе 12 из них для маршрута №107 Мунайлинского района. Данные автобусы курсируют на действующих маршрутах №5, №4, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Кроме того, по обновлению автобусов на остальных маршрутах (маршруты №2, №4) в СПК «Каспий» было направлено предложение по приобретению ещё 16 автобусов. Приобретение и доставка автобусов в город планируется до конца 2021 года.

- Кроме того, организация-перевозчик за счёт собственных средств оплатила первый взнос по приобретению 10 единиц новых современных автобусов марки «DAEWOO» и заключила договор с предприятием, которое занимается сборкой. Ожидается, что автобусы будут доставлены во втором квартале этого года, - отметил глава города.



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