Нурдаулет Килыбай: В этом году в Актау планируем обновить 95 процентов автобусного парка

Фото из архива Lada.kz

Как сообщил Нурдаулет Килыбай, по первому этапу проекта для Актау по лизинговой программе АО «Банк Развития Казахстана» (БРК-Лизинг) приобретены 18 новых современных автобусов марки «Ютонг», смонтированные на заводе «СарыаркаАвтоПром» Костанайской области.



- Как вам известно, данные автобусы начали курсировать по городским общественным маршрутам с 1 ноября 2020 года (№3, №7, №8). В целях обновления оставшихся автобусов перевозчиками завезено ещё 30 низкопольных новых автобусов, в том числе 12 из них для маршрута №107 Мунайлинского района. Данные автобусы курсируют на действующих маршрутах №5, №4, - сказал Нурдаулет Килыбай.



Кроме того, по обновлению автобусов на остальных маршрутах (маршруты №2, №4) в СПК «Каспий» было направлено предложение по приобретению ещё 16 автобусов. Приобретение и доставка автобусов в город планируется до конца 2021 года.



- Кроме того, организация-перевозчик за счёт собственных средств оплатила первый взнос по приобретению 10 единиц новых современных автобусов марки «DAEWOO» и заключила договор с предприятием, которое занимается сборкой. Ожидается, что автобусы будут доставлены во втором квартале этого года, - отметил глава города.