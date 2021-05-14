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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 1370

Опять требуется ремонт! Жительница Актау рассказала о плачевном состоянии ДК им. Абая

Жительница Актау возмутилась состоянием дворца культуры. Директор ДК имени Абая объяснил причину плачевного состояния здания.

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По словам жительницы Актау, ребёнок которой посещает занятия во дворце культуры, после недавнего дождя в потолках здания образовались дыры.

- Основная проблема потолки в кабинетах, там просто дыры! Как дети там занимаются? После дождя с потолка в городской библиотеке вода капает на пол и на книги. Отдельного внимания заслуживают перила, за которые держатся наши дети, шатаются и могут упасть. Основания перил перевязаны проволокой. Об неё дети режутся, и всё равно малыши могут выпасть с пролёта, – жалуется родительница.

По словам директора дворца культуры им. Абая, перила будут заменены в ближайшее время.

- Я не скрываю, что проблема существует. У нас есть договорённость с компанией по замене перил, и они приступят к работе в ближайшее время. Проволокой мы соединили, чтобы избежать несчастного случая. Что касается потолка, то во время дождя я вместе с работниками ДК использовали все подручные средства, чтобы максимально сохранить имущество и не допустить потока воды внутрь. К сожалению, капитальный ремонт дворца культуры проводился до моего назначения. Сейчас мы ждём от компании составления дефектной ведомости, после чего будем просить финансирования на ремонт крыши и стен, – сообщил Амирхан Кулбаев, директор ДК им. Абая.

Опять требуется ремонт! Жительница Актау рассказала о плачевном состоянии ДК им. Абая

Опять требуется ремонт! Жительница Актау рассказала о плачевном состоянии ДК им. Абая

Опять требуется ремонт! Жительница Актау рассказала о плачевном состоянии ДК им. Абая

Опять требуется ремонт! Жительница Актау рассказала о плачевном состоянии ДК им. Абая

Опять требуется ремонт! Жительница Актау рассказала о плачевном состоянии ДК им. Абая


Напомним, капитальный ремонт в ДК им. Абая проводился в 2014 году. Бюджету ремонтные работы обошлись в 397 миллионов тенге. Весь процесс работ контролировал экс-директор дворца культуры, Юрий Дирр.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю
касым (Посетители) Сегодня, 15:16
Блиин теперь надо тендер проводить (возникла приятная мысль у директора ДК)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tata
  • kolu411
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:43
Гипсокартоновое чудо не идёт ни в какое сравнение с прежним мрамором и паркетом

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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