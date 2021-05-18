Открытие дороги до жилого массива «Приморский» в Актау запланировано на июль

Иллюстрация к материалу
В управлении сообщили, что дорогу до жилого массива «Приморский» официально ещё не открыли. Ведутся работы.
- Реконструкцией дороги занимается ТОО «Акжол Курылыс». Сдать дорогу в эксплуатацию планируют в июле текущего года, - рассказали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистау.
В акимате также отметили, что в случае несоответствия со стандартами качества отремонтированной дороги, толщины полотна и других требований, указанных в проектно-сметной документации - дорога не будет сдана в эксплуатацию.
Напомним, жители Актау сообщают в социальных сетях об открытии дороги до жилого массива «Приморский».
- Реконструкцией дороги занимается ТОО «Акжол Курылыс». Сдать дорогу в эксплуатацию планируют в июле текущего года, - рассказали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистау.
В акимате также отметили, что в случае несоответствия со стандартами качества отремонтированной дороги, толщины полотна и других требований, указанных в проектно-сметной документации - дорога не будет сдана в эксплуатацию.
Напомним, жители Актау сообщают в социальных сетях об открытии дороги до жилого массива «Приморский».
Оставьте свой комментарий первым.