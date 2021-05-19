Мангистау вернулся в «жёлтую» зону по ситуации с коронавирусом

Фото из архива «Лады»
По официальным данным на 19 мая, Мангистауская область попала в «жёлтую» зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Наряду с нашим регионом в «жёлтой» зоне находятся Костанайская, Павлодарская и Алматинская области.
В «красной» зоне пребывают Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.
Остальные регионы находятся в «зелёной» зоне.
Наряду с нашим регионом в «жёлтой» зоне находятся Костанайская, Павлодарская и Алматинская области.
В «красной» зоне пребывают Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.
Остальные регионы находятся в «зелёной» зоне.
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