Мангистау вернулся в «жёлтую» зону по ситуации с коронавирусом

По официальным данным на 19 мая, Мангистауская область попала в «жёлтую» зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.Наряду с нашим регионом в «жёлтой» зоне находятся Костанайская, Павлодарская и Алматинская области.В «красной» зоне пребывают Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.Остальные регионы находятся в «зелёной» зоне.