Съёмки исторической драмы пройдут в Мангистау

Съёмки исторической драмы по мотивам романа «Ақ Боз үй» Смагула Елубаева начнутся в селе Сенек на следующей неделе.- Роман заслуженного деятеля Казахстана, писателя, кинодраматурга Смагула Елубаева повествует о голоде 1930-х годов. Он показывает драму казахского народа через историю одной семьи, - сообщили в ЦОК.Режиссёром картины выступит Бегарыс Елубаев, снявший фильмы «Оазис» и «Бала ғашық». За ленту «Аңшы бала» он получил приз международного кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Главную роль Пахреддина би сыграет Кайрат Кемалов, артист Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина.- Смагул Елубаев прибыл в село Сенек и осмотрел место съёмок. Фильм планируется представить зрителям в марте 2022 года, - добавили в ЦОК.