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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 271

Съёмки исторической драмы пройдут в Мангистау

Историческую драму по мотивам романа Смагула Елубаева «Ақ Боз үй» снимут в селе Сенек Мангистауской области. Об этом сообщили в региональном центре общественных коммуникаций (ЦОК).

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Съёмки исторической драмы по мотивам романа «Ақ Боз үй» Смагула Елубаева начнутся в селе Сенек на следующей неделе.

- Роман заслуженного деятеля Казахстана, писателя, кинодраматурга Смагула Елубаева повествует о голоде 1930-х годов. Он показывает драму казахского народа через историю одной семьи, - сообщили в ЦОК.

Режиссёром картины выступит Бегарыс Елубаев, снявший фильмы «Оазис» и «Бала ғашық». За ленту «Аңшы бала» он получил приз международного кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Главную роль Пахреддина би сыграет Кайрат Кемалов, артист Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина.

- Смагул Елубаев прибыл в село Сенек и осмотрел место съёмок. Фильм планируется представить зрителям в марте 2022 года, - добавили в ЦОК.

Съёмки исторической драмы пройдут в Мангистау

Съёмки исторической драмы пройдут в Мангистау



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:11
Конечно извиняюсь, но сколько можно зарабатывать «на костях»?
 
 

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